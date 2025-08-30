Obavijesti

VIDEO Chelsea slavio u derbiju zapadnog Londona, kaos u režiji VAR-a obilježio je utakmicu

VIDEO Chelsea slavio u derbiju zapadnog Londona, kaos u režiji VAR-a obilježio je utakmicu
Foto: Screenshot/Arenasport

Chelsea pobijedio Fulham u dramatičnoj utakmici, Pedro i Fernandez donijeli pobjedu! Kontroverzne sudačke odluke obilježile susret na Stamford Bridgeu

Chelsea i Fulham otvorili su treće kolo Premier lige u derbiju zapadnog Londona, a tri boda ostala su na Stamford Bridgeu zahvaljujući golovima Joao Pedra (45+9') i Enza Fernandeza iz penala u 56. minuti. Chelsea je time popravio bodovni konto na sedam bodova i privremeno zasjeo na vrh Premier lige, dok je Fulham ostao na dva boda.

Utakmica nije počela bajno za "bluese". Zbog ozljede nakon jednog sprinta iz igre je morao izaći napadač Liam Delap, a zamijenio ga je Tyrique George. Gosti su poveli u 23. minuti preko Joshue Kinga, ali je sudac Robert Jones nakon pregleda VAR-a poništio taj gol zato što je Rodrigo Muniz nagazio protivničkog braniča ranije u akciji.

Premier League - Chelsea v Fulham
Foto: John Sibley

Jonesova odluka izazvala je negodovanje gostujućeg trenera Marca Silve, ali tu nije bio kraj njegovim frustracijama. Chelsea je poveo u 55. minuti utakmice, ali u prvom poluvremenu, s obzirom na to da je Jones produžio prvi dio za čak osam minuta, a taj dodatak trajao je i duže...

To je maksimalno iskoristio Chelsea, koji je poveo u posljednjem napadu preko Pedra, koji je ljetos stigao u klub i pokazao se, barem zasad, kao fantastično pojačanje. Opet se upisao u strijelce nakon što je u pobjedi nad West Hamom zabio gol i asistirao. Pedrov gol možete pogledati klikom OVDJE.

Premier League - Chelsea v Fulham
Foto: Hannah McKay

Drugi gol Chelsea je zabio u 56. minuti nakon bizarne sekvence. Naime, Jones je pokazao na bijelu točku jer je gostujući igrač dirao loptu rukom. Međutim, u istoj su akciji bile još dvije sporne akcije. Lopta je najprije evidentno pogodila Pedra u ruku, ali Jones je zaključio kako nije utjecao na igru.

Premier League - Chelsea v Fulham
Foto: John Sibley

Pregledavao se i potencijalni prekršaj Moisesa Caiceda, ali kontakt nije bio značajan. Tako da je argentinski veznjak Fernandez izveo penal i zabio za konačnih 2-0.

