PROTIV LOKOMOTIVE

VIDEO Čini se da imamo gol sezone: Pogledajte fantastičan slobodan udarac Maurića!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Lokomotiva i Istra sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Mogla je Lokomotiva podebljati vodstvo u 39. minuti, ali nevjerojatnu je šansu propustio Krivak. Nesebično mu je loptu servirao Katić koji je našao "oči u oči" s golmanom Kolićem, ali desetka Lokomotive promašila je čitav gol

Lokomotiva je dočekala Istru 1961 u 11. kolu HNL-a na Maksimiru, a domaćin je poveo u 15. minuti. Zabio je Stojaković na asistenciju Vukovića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Golovi s utakmice Gorica - Hajduk 01:59
Golovi s utakmice Gorica - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Bila je to duga akcija "lokosa", a Šitumov ubačaj s desne strane nije uspio u gol skrenuti Vuković pa je to učinio Stojaković iz blizine. 

Mogla je Lokomotiva podebljati vodstvo u 39. minuti, ali nevjerojatnu je šansu propustio Krivak. Nesebično mu je loptu servirao Katić koji je našao "oči u oči" s golmanom Kolićem, ali desetka Lokomotive promašila je čitav gol.

Golove i prilike pogledajte OVDJE

A onda, kazna. Slobodan udarac za Puljane na kakvih 25 metara od gola Lokomotive. Loptu je uzeo Maurić, namjestio ju i neobranjivo pogodio u rašlje za 1-1. Fantastičan gol, jedan od najboljih u sezoni! 

Utakmica je u tijeku...

