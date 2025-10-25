VIDEO Čini se da imamo gol sezone: Pogledajte fantastičan slobodan udarac Maurića!

Lokomotiva je dočekala Istru 1961 u 11. kolu HNL-a na Maksimiru, a domaćin je poveo u 15. minuti. Zabio je Stojaković na asistenciju Vukovića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:59 Golovi s utakmice Gorica - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Bila je to duga akcija "lokosa", a Šitumov ubačaj s desne strane nije uspio u gol skrenuti Vuković pa je to učinio Stojaković iz blizine.

Mogla je Lokomotiva podebljati vodstvo u 39. minuti, ali nevjerojatnu je šansu propustio Krivak. Nesebično mu je loptu servirao Katić koji je našao "oči u oči" s golmanom Kolićem, ali desetka Lokomotive promašila je čitav gol.

Golove i prilike pogledajte OVDJE

A onda, kazna. Slobodan udarac za Puljane na kakvih 25 metara od gola Lokomotive. Loptu je uzeo Maurić, namjestio ju i neobranjivo pogodio u rašlje za 1-1. Fantastičan gol, jedan od najboljih u sezoni!

Utakmica je u tijeku...