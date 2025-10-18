Obavijesti

POGLEDAJTE LAKRDIJU

VIDEO Cirkus u Bijelom Brdu: BSK slavio nakon dva bizarna penala i isključenja u nadoknadi

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

BSK BIJELO BRDO - CROATIA ZMIJAVCI 1-0 Dva penala u dramatičnoj završnici gotovo pa identična. Braniči Croatije igrali su rukama kao da su na odbojci, a sudac Jasmin Horvat oba puta je svirao penal

Sudar BSK Bijelog Brda i Croatije iz Zmijavaca u 11. kolu Prve NL bio je u najmanju ruku dramatičan.

Domaćin je slavio 1-0 pogotkom Samida Akannija iz penala duboko u sudačkoj nadoknadi, u 96. minuti. No, gostima iz Zmijavaca ostat će gorak okus zbog načina na koji su izgubili - dva penala dosuđena su protiv njih u sudačkoj nadoknadi. Ili, hoće li uistinu?

Prvo poluvrijeme bilo je prilično izjednačeno s nekoliko šansi s obje strane. Domaćin se pokazao konkretnijim, više je držao loptu u nogama i bio dominantniji. Istaknuo se golman Croatije Josip Dizdar koji je u nekoliko navrata dobro reagirao sačuvavši svoju mrežu.

U nastavku slična situacija jer je BSK ubacio u brzinu više, tražio vodeći gol, ali ga nije pronašao. Sve do sudačke nadoknade kada su domaćinu svirana dva penala.

U 93. minuti drugi žuti karton zbog igranja rukom dobio je Tomislav Arković, a sudac Jasmin Horvat svirao je penal za domaće. Odgovornost je preuzeo Ivan Ikić i promašio! To jest, ponovno se iskazao Dizdar na golu Croatije koji je fantastično obranio pokušaj bacivši se u svoju desnu stranu.

No, već u idućoj akciji - novi penal! I to na kakav način. Marko Šuto igrao je rukom u kaznenom prostoru, apsurdno je kako je to učinio.

Kao da je odbojkaš odbio je loptu rukom, a sudac Horvat ponovno je svirao penal pritom mu pokazavši žuti karton.

Ovoga puta greške nije bilo i Samid Akanni zabio je za pobjedu domaćina koji je s ova tri boda pobjegao iz opasne zone i sada se nalazi svega tri boda iznad 11. mjesta koje ne osigurava ostanak u drugom rangu hrvatskog nogometa.

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Ovako su Barbara i Filip proveli ljeto prije vjenčanja
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ovako su Barbara i Filip proveli ljeto prije vjenčanja

Kakvih godinu dana za Barbaru Matić. U 2024. je godini prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom, uzela zlato na OI u Parizu, a 17. listopada 2025. udala se za srpskog judaša Filipa Đinovića
VIDEO Pogledajte zdravicu judaškog bračnog para: Vjenčali se Barbara Matić i Filip Đinović!
ČESTITKE MLADENCIMA

VIDEO Pogledajte zdravicu judaškog bračnog para: Vjenčali se Barbara Matić i Filip Đinović!

Hrvatska olimpijska pobjednica Barbara Matić i srpski judaš Filip Đinović vjenčali su se u luci pred hotelom Ambasador u Splitu. Svega malo više od godine dana nakon što su započeli vezu, izrekli su "sudbonosno da". Podsjetimo, Matić je prošle godine prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom

