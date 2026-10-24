VIDEO City je izgubio, Kovačića nigdje, a Joško pod povećalom: 'Taj mu je stvarao probleme...'

Aston Villa pobijedila je Manchester City 2-1 u osmom kolu engleskog prvenstva i tako prekinula savršen niz gostujuće momčadi. Glavni junak domaćina bio je dvostruki strijelac Nicolas Jackson, dok je jedini gol za goste zabio Erling Haaland. Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol odigrao je cijelu utakmicu i bio jedan od najopasnijih igrača engleskog prvaka. Video golova pogledajte OVDJE.

Jackson kaznio velike pogreške gostiju

Manchester City stigao je na Villa Park s namjerom da nastavi niz od sedam prvenstvenih pobjeda, ali planovi su im se brzo raspali. Već u šestoj minuti susreta Marc Guehi napravio je neshvatljivu pogrešku i predao loptu domaćinu. John McGinn iskoristio je poklon i proigrao Nicolasa Jacksona, a napadač je sigurno zabio gol za rano vodstvo.

Gosti su nakon primljenog gola preuzeli kontrolu, nametnuli svoj ritam i stvorili nekoliko odličnih prilika. Najoštrija prijetnja bio je Iliman Ndiaye, no japanski golman Zion Suzuki istaknuo se sjajnim obranama, dok je jedan Ndiayeov udarac zaustavila i stativa. Pritisak se isplatio početkom drugog poluvremena kada je Erling Haaland glavom zabio za 1-1.

Ipak, slavlje gostiju nije dugo trajalo jer je Aston Villa u 60. minuti izvela brzu kontru. Ibrahim Mbaye probio je desni bok i poslao loptu u sredinu, a Jackson je snažno pucao. Gianluigi Donnarumma morao je puno bolje reagirati, no lopta mu je nespretno prošla ispod tijela za konačnih 2-1 u korist domaćina.

Foto: TONY O BRIEN

Gvardiol zamalo donio preokret

Gvardiol je odigrao je svih 90 minuta i bio vrlo zapažen u ofenzivnim akcijama aktualnog prvaka. Najbliže golu došao je pri rezultatu 1-1 kada je nakon prodora uputio silovit udarac prema mreži. Suzuki je još jednom briljirao i vršcima prstiju skrenuo loptu u prečku, čime je spriječio potpuni preokret. Video pogledajte OVDJE.

Engleski mediji podijeljeni su oko Gvardiolovog nastupa, pa su mu ocjene varirale od petice do solidnih 7,3 na specijaliziranim sportskim portalima. Goal.com ocijenio ga je sa šest i objasnio: "Djelujući u svojoj hibridnoj ulozi, Gvardiol je bio stalan izlaz na lijevoj strani, no mučio se s pružanjem osiguranja kada je Villa tijekom kontranapada brzo prebacivala igru na suprotnu stranu."

Sports Illustrated dao mu je najvišu ocjenu 7,3 uz komentar: "Alysson mu je stvarao probleme jer je pod svaku cijenu pokušavao driblati, ali Hrvat je barem pružio ozbiljnu napadačku prijetnju. Našao bi se među strijelcima da nije bilo nekoliko fantastičnih Suzukijevih obrana."

S druge strane, BBC mu je dao najnižu ocjenu pet, kratko naglasivši da mu je "Alysson stvarao poteškoće tijekom cijele utakmice, iako je umalo zabio u drugom poluvremenu." Mateo Kovačić ponovno nije dobio priliku kod Enza Maresce u ovako važnom dvoboju. Hrvatski veznjak cijelu je utakmicu odgledao s klupe za pričuve, čime se nastavlja njegov promjenjiv status. Iako je prvenstvo dugo, ovakve odluke sigurno ne vesele iskusnog reprezentativca.

Statistika Joška Gvardiola

Foto: Sofascore za 24sata

Reakcije trenera nakon utakmice

Ovim porazom završio je stopostotni učinak Manchester Cityja u novoj sezoni. Pobjeda protiv vodeće momčadi prvenstva izazvala je pravu euforiju u Birminghamu. Navijači su slavili četvrtu uzastopnu pobjedu protiv moćnog gosta na svom stadionu, a desni bek Matty Cash nazvao je svog trenera pravim taktičkim genijalcem.

​- Ovo je fantastičan dan koji možemo podijeliti s našim navijačima na Villa Parku jer osjećamo da je ovo naša utvrda i energija koju su nam dali bila je zaista nevjerojatna - izjavio je Emery.

Trener gostiju Enzo Maresca doživio je prvi prvenstveni poraz na novom poslu, ali nije previše kritizirao igrače. Talijanski stručnjak branio je obrambene igrače unatoč kardinalnim pogreškama i naglasio da momčad mora izvući pouke. Smatra kako su stvorili dovoljno prilika za puno bolji rezultat na ovom teškom gostovanju.

​- Mislim da nismo zaslužili izgubiti, ali izgubili smo i to je nogomet, a iz ovakvih situacija možemo samo učiti. Zaista nismo imali sreće kod njihovih golova, no sigurno postoje stvari koje danas možemo napraviti bolje - zaključio je Maresca.

*uz korištenje AI-ja