Obavijesti

Sport

Komentari 2
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO City se raspada bez Joška Gvardiola! Njegova je zamjena na žestokom udaru navijača

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO City se raspada bez Joška Gvardiola! Njegova je zamjena na žestokom udaru navijača
Foto: Screenshot/Arenasport

Manchester City šokiran! Bodø/Glimt u dvije minute vodi 2-0 zahvaljujući danskom napadaču Kasperu Høghu. Obrana Cityja, posebice Max Alleyne, na meti kritika navijača zbog loše igre

Admiral

Europski nogometni div Manchester City doživio je neočekivani šok u utakmici Lige prvaka protiv norveškog prvaka Bodø/Glimta. Na zaleđenom sjeveru Norveške, domaćini su u samo dvije minute stvorili senzacionalno vodstvo od 2-0, a oba gola zabio je danski napadač Kasper Høgh, bacivši momčad Pepa Guardiole u potpuni nokdaun već u 24. minuti.

S dobrim su razlogom kritike upućene prema obrambenoj liniji Manchester Cityja, koja je u samo dvije minute dva puta kapitulirala na gotovo identičan način. Posebno se na meti navijača našao mladi branič Max Alleyne, kojeg su mnogi identificirali kao izravnog krivca za oba primljena gola.

Podsjetimo, City je ranije u siječnju povukao Alleynea s posudbe iz Watforda nakon teške ozljede Joška Gvardiola. Mladi Englez u Norveškoj je odigrao već petu utakmicu za "građane", ali vjerojatno i svoju najgoru.

Komentari su bili nemilosrdni, od procjena da "Alleyne očito nije spreman za ovu razinu" do oštrih poruka poput "Ostavite Alleynea u Norveškoj". Golove Boda možete pogledati klikovima OVDJE i OVDJE

Loše je postalo gore za City u 58. minuti utakmice, kada je Hauge zabio sjajan gol za 3-0, a Cherki je nekoliko minuta kasnije zabio za 3-1.

Utakmica je još u tijeku...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Ivan Perišić je za povratak u Inter, ali PSV nije. Bivši hajdukovac u Vukovaru...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Ivan Perišić je za povratak u Inter, ali PSV nije. Bivši hajdukovac u Vukovaru...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Švedska je pobijedila Gruziju i Hrvatska ide u drugi krug. Evo što našima treba za polufinale
KALKULACIJE

Švedska je pobijedila Gruziju i Hrvatska ide u drugi krug. Evo što našima treba za polufinale

Hrvatska i Švedska odlučivat će o prvom mjestu u skupini. Pobjeda bi otvorila put prema polufinalu, a poraz bi nas gurnuo u težu situaciju. Ipak, u četiri utakmice, Hrvatska bi i s jednim porazom trebala dalje
FOTO Najbolji vozač Formule 1 kolegi je 'oteo' ženu i posao
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Najbolji vozač Formule 1 kolegi je 'oteo' ženu i posao

Max Verstappen i Kelly Piquet dijele ljubav prema Formuli 1. Ona je kći trostrukog svjetskog prvaka Nelsona Piqueta, a on je četverostruki prvak i najbolji vozač današnjice. Upoznali su se kada je imala 28, a on 19 godina, u međuvremenu je dobila i dijete s drugim F1 vozačem, ali od 2021. ljubi Nizozemca.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026