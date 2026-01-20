VIDEO City se raspada bez Joška Gvardiola! Njegova je zamjena na žestokom udaru navijača

Europski nogometni div Manchester City doživio je neočekivani šok u utakmici Lige prvaka protiv norveškog prvaka Bodø/Glimta. Na zaleđenom sjeveru Norveške, domaćini su u samo dvije minute stvorili senzacionalno vodstvo od 2-0, a oba gola zabio je danski napadač Kasper Høgh, bacivši momčad Pepa Guardiole u potpuni nokdaun već u 24. minuti.

S dobrim su razlogom kritike upućene prema obrambenoj liniji Manchester Cityja, koja je u samo dvije minute dva puta kapitulirala na gotovo identičan način. Posebno se na meti navijača našao mladi branič Max Alleyne, kojeg su mnogi identificirali kao izravnog krivca za oba primljena gola.

Podsjetimo, City je ranije u siječnju povukao Alleynea s posudbe iz Watforda nakon teške ozljede Joška Gvardiola. Mladi Englez u Norveškoj je odigrao već petu utakmicu za "građane", ali vjerojatno i svoju najgoru.

Komentari su bili nemilosrdni, od procjena da "Alleyne očito nije spreman za ovu razinu" do oštrih poruka poput "Ostavite Alleynea u Norveškoj". Golove Boda možete pogledati klikovima OVDJE i OVDJE.

Loše je postalo gore za City u 58. minuti utakmice, kada je Hauge zabio sjajan gol za 3-0, a Cherki je nekoliko minuta kasnije zabio za 3-1.

Utakmica je još u tijeku...