VIDEO Cleveland u majstorici do prvog finala Istoka u 8 godina

Cleveland Cavaliersi su se plasirali u finale Istočne konferencije nakon što su u sedmoj utakmici polufinala na gostovanju nadigrali Detroit Pistonse 125-94. Donovan Mitchell predvodio je strijelce s 26 poena, Jarrett Allen je dodao 23 koša koliko i Sam Merrill. Evan Mobley je utakmicu završio s double-double učinkom od 21 poen i 12 skokova, što je najviše na utakmici. Cavaliersi, četvrti nositelji, suočit će se s trećim nositeljem New Yorkom u seriji na sedam utakmica koja počinje u utorak navečer u njujorškom Madison Square Gardenu.

- Ovo je fantastično. Uzbuđen sam, vjerujte mi. Ali moramo biti discipliniraniji (u utorak) - rekao je Mitchell, aludirajući na dva poraza na otvaranju serije od Detroita, a zatim poraz kod kuće u šestoj utakmici.

- Ne bismo trebali čekati da nas udare, da nas udare u usta i suočiti se s nuždom.

Cavaliersi su na prvom poluvremenu izgradili izgradili prednost od čak 20 poena, povećali razliku na čak 26 u trećem poluvremenu i lagano ušli u prvo putovanje u finale Istočne konferencije otkako su 2018. godine u sedam utakmica pobijedili Boston Celticse

Ne uspijevajući se plasirati u finale Istočne konferencije 18. godinu zaredom, Pistonsi, koji su regularni dio sezone završili kao prva momčad Istoka, gledali su kako All-Star bek Cade Cunningham promašuje svih sedam svojih trica u večeri koju je završio sa samo 13 koševa, a Tobias Harris nije uspio pogoditi nijedan od svojih šest šuteva iz igre na putu do pet poena.

Na putu do pobjede Cavaliersi su nadmašili Pistonse u šutu iz igre s 50,6 posto (43 od 85) prema 35,3 posto (30 od 85) i skokovima 50-41. Pobjeda bi trebala pomoći Cavaliersima da se pripreme za ono što slijedi, jer će imati samo jedan dan odmora prije otvaranja serije u New Yorku. Daniss Jenkins bio je vodeći strijelac Detroita sa 17 poena i pet asistencija, dok je Duncan Robinson imao 13 poena, a Caris LeVert 11. Duren je pronašao vremena za devet skokova, najviše u momčadi.

NBA doigravanje

Istočna konferencija, 2. kolo:

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 94-125

(Cleveland se plasirao u finale Istočne konferencije rezultataom 4-3 u seriji)