ZBOG UEFINIH PROPISA

VIDEO Como mora obnavljati stadion. Pogledajte radove tri dana nakon domaće utakmice

Piše Issa Kralj,
VIDEO Como mora obnavljati stadion. Pogledajte radove tri dana nakon domaće utakmice
Dok traje obnova stadiona, Como će domaće utakmice igrati na drugoj lokaciji, točnije, na stadionu Mapei u Sassuolu koji je udaljen oko 240 kilometara od Coma

Como je prošlog vikenda osigurao prvi nastup u europskim natjecanjima točnije, nastup u Europskoj ligi sljedeće sezone, ali Como te utakmice neće moći igrati na domaćem terenu. Glavni razlog je obnova stadiona Giuseppe Sinigaglia jer taj stadion trenutačno ne odgovara Uefinim propisima. 

Como je već prije morao preuređivati stadion kako bi zadovoljio propise. Prije dvije godine stadion kapaciteta 13.602 mjesta zbog pravila Serie A. Sada je problematična skela za ultrase koju je potrebno ukloniti jer propisi nalažu da "tribine moraju biti pričvršćene za nosivu podlogu i ne smiju se temeljiti na cjevastim ili skeletnim konstrukcijama niti ih sadržavati". 

Uz to, ni travnjak nije dovoljno širok i mora se proširiti za dva metra kako bi bio širok 68 metara. Predsjednik kluba Mirwan Suwaso izjavio je kako će stadion biti spreman u rekordnom roku. 

Očekujemo da će obnova biti gotova do kraja ljeta. Radovi mogu početi odmah nakon nedjeljne utakmice protiv Parme - rekao je za Gazzettu dello Sport uoči utakmice Coma i Parme gdje je Como slavio 1-0. 

Dok traje obnova stadiona, Como će domaće utakmice igrati na drugoj lokaciji, točnije, na stadionu Mapei u Sassuolu koji je udaljen oko 240 kilometara od Coma. Kapacitet tog stadiona je također veći, 21.525 mjesta. 

