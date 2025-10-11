VIDEO Cristiano Ronaldo propustio zabiti jedanaesterac! Portugalci ipak pobijedili Irsku

Portugalska nogometna reprezentacija pobijedila je Irsku 1-0 golom Rubena Nevesa u prvoj minuti sudačke nadoknade. Mogli su i ranije domaći riješiti pitanje pobjednika, ali je udarac Cristiana Ronalda s bijele točke u 75. minuti obranio gostujući golman.

Portugal je utakmicu završio s 30 udaraca, devet kornera, 70 posto posjeda lopte, ali gol za pobjedu stigao je tek u 91. minuti. Ruben Neves je heroj domaćih, a za gol mu je asistirao Trincao.

Portugal je vodeća momčad skupine F s maksimalnih devet bodova, dok je Irska na posljednjem mjestu s jednim bodom. U idućem kolu Portugalci dočekuju Mađarsku 14. listopada, dok Irci istog dana dočekuju Armeniju.

