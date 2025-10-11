Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE

VIDEO Cristiano Ronaldo propustio zabiti jedanaesterac! Portugalci ipak pobijedili Irsku

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Cristiano Ronaldo propustio zabiti jedanaesterac! Portugalci ipak pobijedili Irsku
2
Foto: Zed Jameson/PRESS ASSOCIATION

Portugal je vodeća momčad skupine F s maksimalnih devet bodova, dok je Irska na posljednjem mjestu s jednim bodom. U idućem kolu Portugalci dočekuju Mađarsku 14. listopada, dok Irci istog dana dočekuju Armeniju

Portugalska nogometna reprezentacija pobijedila je Irsku 1-0 golom Rubena Nevesa u prvoj minuti sudačke nadoknade. Mogli su i ranije domaći riješiti pitanje pobjednika, ali je udarac Cristiana Ronalda s bijele točke u 75. minuti obranio gostujući golman.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kip Cristiana Ronalda 03:45
Kip Cristiana Ronalda | Video: 24sata/reuters

Portugal je utakmicu završio s 30 udaraca, devet kornera, 70 posto posjeda lopte, ali gol za pobjedu stigao je tek u 91. minuti. Ruben Neves je heroj domaćih, a za gol mu je asistirao Trincao.

Promašen penal Ronalda i gol Nevesa pogledajte OVDJE

Portugal je vodeća momčad skupine F s maksimalnih devet bodova, dok je Irska na posljednjem mjestu s jednim bodom. U idućem kolu Portugalci dočekuju Mađarsku 14. listopada, dok Irci istog dana dočekuju Armeniju.

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu
ZAVIRITE U GALERIJU

FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu

Bliži se izgradnja novog velebnog stadiona Maksimir od 35.000 mjesta po cijeni od 5000 eura po stolcu, odnosno 175 milijuna eura bez PDV-a! Usporedilii smo tu cijenu s nekim stadionima koji su zadnjih godina otvoreni u regiji i Europi
Lamine Yamal došao u Hrvatsku
NA KORNATIMA

Lamine Yamal došao u Hrvatsku

Zvijezda Barcelone trenutačno se oporavlja od ozljede i propušta okupljanje španjolske reprezentacije pa je skočio do Hrvatske
FOTO Ah, ta toksična ljubav: Yamal i Argentinka prohodali pa prekinuli, sad su opet zajedno?!
SEDAM GODINA STARIJA

FOTO Ah, ta toksična ljubav: Yamal i Argentinka prohodali pa prekinuli, sad su opet zajedno?!

Lamine Yamal i Nicki Nicole krajem kolovoza su i službeno prohodali, ali ljubav Barcelonina dragulja i argentinske sedam godina starije reperice, činilo se, nije bila dugog vijeka. Međutim, sad su bili zajedno u posjeti u Hrvatskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025