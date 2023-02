VIDEO Cristiano Ronaldo sjajno asistirao sa svoje polovice

U 17. kolu saudijskog prvenstva Al-Nassr je kod kuće slavio 2-1 protiv Al-Taawona, uz dvije asistencije Cristiana Ronalda.

Prva je bila uistinu briljantna. Portugalac je fantastičnom loptom sa svoje polovice u 17. minuti izbacio pola protivničke momčadi i asistirao Gharrebu koji je izašao 1 na 1 s golmanom i pogodio, dok je druga bila pomalo i komična.

Foto: AHMED YOSRI

Ronaldo je nakon prekida čekao loptu na drugoj stativi i ona je došla do njega, no umjesto da samo skrene loptu u mrežu, Ronaldo je loše postavio nogu pa se ona samo odbila od njegove pete, točno na udarac Madua. Bio je to gol u 78. minuti za 2-1 i konačan rezultat.

Asistencije Ronalda pogledajte ovdje

Ronaldo je tako nakon pet golova u dresu Al-Nassra, koji ga godišnje plaća 200 milijuna eura, upisao i prve asistencije, a njegova momčad s 40 bodova dijeli vrh tablice s Al-Ittihadom i Al Shababom, koji ima utakmicu više.

Najčitaniji članci