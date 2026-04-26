SHOW BIVŠEG DINAMOVCA

VIDEO Čudesni Dejan Ljubičić s dva gola preokrenuo derbi vrha

Piše Bruno Lukas,
Dejan Ljubičić odigrao je utakmicu karijere u dresu Schalkea, postigavši dva pogotka u velikom slavlju protiv Paderborna

Paderborn i Schalke igraju ključnu utakmicu 31. kola 2. Bundeslige koja izravno odlučuje o putnicima u viši rang. Domaćin je uraganski otvorio susret i poveo 2-0 golovima Curde i Marina, no gosti iz Gelsenkirchena ekspresno su odgovorili do odlaska na odmor. Mrežu suparnika načeo je Dejan Ljubičić u 35. minuti utakmice. Moussa N'Diaye uputio je oštru dijagonalu s lijeve strane, a Ljubičić se savršeno ubacio iz drugog plana i iz prve pogodio za smanjenje zaostatka.

Samo pet minuta kasnije, Adil Aouchiche zabio je za 2-2 i poravnao rezultat. Ipak, trenutak potpune ekstaze za gostujuće navijače stigao je u 83. minuti. Ljubičić je ponovno pobjegao obrani domaćina i svojim drugim golom na utakmici hladnokrvno zabio za konačnih 3-2 i potpuni preokret Schalkea. Bivši igrač Dinama sada na svom kontu ima četiri pogotka i tri asistencije u samo 11 nastupa od dolaska u Njemačku. 

Video golova pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Ljubičić je u Schalke stigao iz Dinama za milijun eura, nakon što je na Maksimiru proveo samo polusezonu. Za Modre je upisao 22 nastupa i dva pogotka u Europi, a redovito je bio u prvoj postavi. Danas dokazuje vrijednost u Schalkeu s kojim ima ugovor do 2029. godine.

