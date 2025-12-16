Ovim je golom nastavio i nevjerojatan niz od sedam uzastopnih utakmica za klub i reprezentaciju u kojima je izravno sudjelovao kod pogotka, bilo kao strijelac ili asistent
VIDEO Čudesni Perišić se ne gasi! Pogledajte njegov novi gol za nastavak nevjerojatnog niza
Ivan Perišić (36) nastavlja oduševljavati nogometni svijet i u veteranskim godinama. Hrvatski reprezentativac ponovno je pokazao zašto je i dalje igrač za najveće scene, zabivši novi pogodak u dresu PSV-a u utakmici nizozemskog Kupa. Ušao je na poluvremenu i trebalo mu je samo sedam minuta da se upiše u strijelce i potvrdi pobjedu svoje momčadi.
PSV iz Eindhovena na svom je Philips stadionu ugostio trećeligaša GVVV u šesnaestini finala KNVB Bekera, a pitanje pobjednika riješili su već u ranoj fazi. Domaćini su furiozno ušli u susret i nakon samo deset minuta vodili su 2-0 golovima Guusa Tila u osmoj i Paula Wannera u desetoj minuti. S tim se rezultatom otišlo i na odmor.
Trenerov potez se isplatio u samo sedam minuta
Trener PSV-a Peter Bosz na poluvremenu je odlučio odmoriti strijelca Tila i u igru uveo hrvatskog veterana. Taj se potez pokazao kao pun pogodak jer Perišiću nije trebalo dugo da ostavi trag na utakmici.
Igrala se 53. minuta kada je Kiliann Sildillia probio desnu stranu i uputio oštar centaršut u kazneni prostor. Tamo je najviši u skoku bio upravo neuništivi Omišanin, koji je preciznim i snažnim udarcem glavom s otprilike sedam metara pospremio loptu u donji lijevi kut za uvjerljivih 3-0. Tim je golom definitivno zapečatio sudbinu gostiju i potvrdio prolazak svoje momčadi u iduću fazu natjecanja.
Video pogledajte OVDJE
Nevjerojatna serija "vatrenog"
Ovaj pogodak protiv trećeligaša bio je Perišićev treći ove sezone za nizozemskog prvaka, a zanimljivo je da je zabijao u sva tri natjecanja u kojima nastupa – Eredivisie, Ligi prvaka i sada u Kupu. No, još je impresivniji njegov doprinos u vidu asistencija. Uz tri gola, upisao je i osam asistencija, od čega čak sedam u prvenstvu, gdje se nalazi u samom vrhu najboljih asistenata lige.
Ovim je golom nastavio i nevjerojatan niz od sedam uzastopnih utakmica za klub i reprezentaciju u kojima je izravno sudjelovao kod pogotka, bilo kao strijelac ili asistent.
Čudesan niz je počeo u dresu Hrvatske
Sve je počelo u dresu "vatrenih" u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, kada je asistirao Nikoli Vlašiću u pobjedi 3-1 protiv Farskih otoka, a nastavio je golom iz penala u pobjedi 3-2 na teškom gostovanju kod Crne Gore.
Po povratku u klub, asistirao je za jedini gol u pobjedi 1-0 kod Brede, a zatim je zabio iz penala u velikoj pobjedi 4-1 kod Liverpoola u Ligi prvaka. Na toj se utakmici, igranoj 26. studenog, lakše ozlijedio pa je propustio dva prvenstvena susreta. No, vratio se još jači i odmah nastavio gdje je stao. U porazu kod Atletico Madrida u Ligi prvaka (3-2) upisao je asistenciju, kao i u prvenstvenoj pobjedi protiv Heraclesa. Znakovito je da je obje te asistencije, kao i ovaj posljednji gol, ostvario nakon što je u igru ulazio s klupe, dokazavši da mu je za majstoriju potrebno tek nekoliko minuta.
Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni u Nizozemskoj, gdje su ga mediji i suigrači obasuli pohvalama nakon sjajnog gola Juventusu u Ligi prvaka.
- Ivan je odličan igrač, što smo i danas vidjeli. Gol koji je zabio je najviše klase - rekao je tada njegov suigrač Jerdy Schouten, dok je trener Bosz dodao:
- Već sam ga vidio da ovo radi. Izbaci se unutra na pucačku nogu i onda zabije u bliži kut. Sjajno!
Ivan Perišić tako i u 37. godini života dokazuje da je jedan od ključnih igrača svoje momčadi i pravi vođa na terenu, a njegova forma uoči nastavka sezone i reprezentativnih obveza može samo veseliti sve hrvatske navijače.
