VIDEO Čudesni Perišić se ne gasi! Pogledajte njegov novi gol za nastavak nevjerojatnog niza

Ivan Perišić (36) nastavlja oduševljavati nogometni svijet i u veteranskim godinama. Hrvatski reprezentativac ponovno je pokazao zašto je i dalje igrač za najveće scene, zabivši novi pogodak u dresu PSV-a u utakmici nizozemskog Kupa. Ušao je na poluvremenu i trebalo mu je samo sedam minuta da se upiše u strijelce i potvrdi pobjedu svoje momčadi.

PSV iz Eindhovena na svom je Philips stadionu ugostio trećeligaša GVVV u šesnaestini finala KNVB Bekera, a pitanje pobjednika riješili su već u ranoj fazi. Domaćini su furiozno ušli u susret i nakon samo deset minuta vodili su 2-0 golovima Guusa Tila u osmoj i Paula Wannera u desetoj minuti. S tim se rezultatom otišlo i na odmor.

Trenerov potez se isplatio u samo sedam minuta

Trener PSV-a Peter Bosz na poluvremenu je odlučio odmoriti strijelca Tila i u igru uveo hrvatskog veterana. Taj se potez pokazao kao pun pogodak jer Perišiću nije trebalo dugo da ostavi trag na utakmici.

Foto: Piroschka Van De Wouw

Igrala se 53. minuta kada je Kiliann Sildillia probio desnu stranu i uputio oštar centaršut u kazneni prostor. Tamo je najviši u skoku bio upravo neuništivi Omišanin, koji je preciznim i snažnim udarcem glavom s otprilike sedam metara pospremio loptu u donji lijevi kut za uvjerljivih 3-0. Tim je golom definitivno zapečatio sudbinu gostiju i potvrdio prolazak svoje momčadi u iduću fazu natjecanja.

Nevjerojatna serija "vatrenog"

Ovaj pogodak protiv trećeligaša bio je Perišićev treći ove sezone za nizozemskog prvaka, a zanimljivo je da je zabijao u sva tri natjecanja u kojima nastupa – Eredivisie, Ligi prvaka i sada u Kupu. No, još je impresivniji njegov doprinos u vidu asistencija. Uz tri gola, upisao je i osam asistencija, od čega čak sedam u prvenstvu, gdje se nalazi u samom vrhu najboljih asistenata lige.

Ovim je golom nastavio i nevjerojatan niz od sedam uzastopnih utakmica za klub i reprezentaciju u kojima je izravno sudjelovao kod pogotka, bilo kao strijelac ili asistent.

Čudesan niz je počeo u dresu Hrvatske

Sve je počelo u dresu "vatrenih" u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, kada je asistirao Nikoli Vlašiću u pobjedi 3-1 protiv Farskih otoka, a nastavio je golom iz penala u pobjedi 3-2 na teškom gostovanju kod Crne Gore.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Po povratku u klub, asistirao je za jedini gol u pobjedi 1-0 kod Brede, a zatim je zabio iz penala u velikoj pobjedi 4-1 kod Liverpoola u Ligi prvaka. Na toj se utakmici, igranoj 26. studenog, lakše ozlijedio pa je propustio dva prvenstvena susreta. No, vratio se još jači i odmah nastavio gdje je stao. U porazu kod Atletico Madrida u Ligi prvaka (3-2) upisao je asistenciju, kao i u prvenstvenoj pobjedi protiv Heraclesa. Znakovito je da je obje te asistencije, kao i ovaj posljednji gol, ostvario nakon što je u igru ulazio s klupe, dokazavši da mu je za majstoriju potrebno tek nekoliko minuta.

Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni u Nizozemskoj, gdje su ga mediji i suigrači obasuli pohvalama nakon sjajnog gola Juventusu u Ligi prvaka.

​- Ivan je odličan igrač, što smo i danas vidjeli. Gol koji je zabio je najviše klase - rekao je tada njegov suigrač Jerdy Schouten, dok je trener Bosz dodao:

​- Već sam ga vidio da ovo radi. Izbaci se unutra na pucačku nogu i onda zabije u bliži kut. Sjajno!

Ivan Perišić tako i u 37. godini života dokazuje da je jedan od ključnih igrača svoje momčadi i pravi vođa na terenu, a njegova forma uoči nastavka sezone i reprezentativnih obveza može samo veseliti sve hrvatske navijače.