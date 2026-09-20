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VIDEO Čudo u UFC-u: Olimpijski pobjednik ekspresno nokautiran

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Čudo u UFC-u: Olimpijski pobjednik ekspresno nokautiran
Foto: Griffin Hooper
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Šok u UFC-u! Sean Sharaf za samo 12 sekundi nokautirao Gablea Stevesona i upisao jedan od najbržih završetaka u teškoj kategoriji

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Veliko iznenađenje dogodilo se u UFC-u! Američki borac Sean Sharaf došao je do senzacionalne pobjede nakon što je na UFC 331 večeri u Los Angelesu nokautirao velikog favorita Gablea Stevesona za samo 12 sekundi.

Mnoge je šokirala pobjeda Amerikanca s obzirom na to da je Stevenson olimpijski pobjednik u hrvanju. Stevenson također do sada još nije bio poražen u profesionalnom MMA karijeri, a uspješno je odradio i UFC debi protiv Elishe Ellisona. 

Sharaf je u borbu krenuo agresivno i lijevim krošeom srušio suparnika, a sudac je prekinuo borbu. Službeni podaci potvrdili su nokaut u prvoj rundi, a prema navodima ESPN-a, riječ je o trećem najbržem završetku u povijesti UFC-ove teške kategorije.

- Radio sam toliko naporno, molio se i vjerovao u sebe kada nitko drugi nije vjerovao u mene - rekao je Sharaf nakon borbe. 
 

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