VIDEO Čulina je razljutio Livaju i Rakitića. Jedan krenuo prema njemu, a drugi je urlao na njega

Još jednom će Varaždin ostati u lošem sjećanju navijačima Hajduka. Ni drugi put ove sezone nisu uspjeli slaviti u baroknom gradu, ali ovaj kiks posebno će zaboljeti jer su prosuli vrijedne bodove u borbi za naslov prvaka.

Splićani su remizirali (1-1) kod Varaždina u 30. kolu HNL-a, ali sveukupno gledajući, dobro su i prošli obzirom da su od 15. minute igrali s igračem manje nakon isključenja Dialla. Vuk je zabio za vodstvom domaćina, Livaja je izjednačio u 50. minuti iz penala i to je bilo to. Sijevale su prilike sa svih strana, ali mreže su mirovale do kraja utakmice.

Varaždin: NK Varaždin i HNK Hajduk u utakmici 30. kola Prve HNL

Utakmica se igrala u žestokom ritmu, tenzije su bile velike, a Marko Livaja i Ivan Rakitić bili su nezadovoljni pojedinim odlukama suca Ante Čuline pa su žustro reagirali.

Čulina je u jednoj situaciji Raketi svirao igranje rukom, a to ga je izbacilo takta. Objašnjavao mu je da je ruka bila stajna i da se to ne sudi, ali Čulina je nastavio s igrom.

Nove frustracije Čulina je izazvao kod hajdukovaca kada je sudio zaleđe Marka Livaje nakon ispucavanja Tonija Silića. Poludjela je desetka Hajduka i krenula na glavnog suca.

