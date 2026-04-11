Obavijesti

Sport

Komentari 0
U BANJOJ LUCI SLAVE

VIDEO Cvitanović dobio Štimca i ugasio mu nade za titulu. Ovaj došao na presicu i poljubio ga

Josip Tolić
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Cvitanović dobio Štimca i ugasio mu nade za titulu. Ovaj došao na presicu i poljubio ga
Foto: Sportsport.ba/screenshot

Šok za Zrinjski! Sarajevo pobijedilo 2-1, Štimac poljubio Cvitanovića u čelo. Borba za naslov gotovo izgubljena, ali fokus je na Kupu. Osijekov Živković donio pobjedu

Admiral

Hrvatski športski klub Zrinjski izgubio je u subotu u 28. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine na Koševu od momčadi Sarajeva 2-1 i tako se praktički oprostio od obrane naslova jer osam kola prije kraja prvenstva za vodećim Borcem iz Banje Luke zaostaje 12 bodova. Bivši trener Dinama Mario Cvitanović svladao je bivšeg stratega Hajduka Igora Štimca i zadao mu možda i ključan udarac u utrci.

No daleko od toga da su iz mostarske momčadi vukli repove i tražili opravdanja nakon utakmice, a dokaz tomu je i situacija nakon dvoboja. Dok je Cvitanović držao presicu, Štimac mu je prišao i poljubio ga u čelo.

- Sretno, čestitam još jednom - rekao mu je Štimac pred kamerama.

- Živio. Sretno i tebi u Kupu - odgovorio mu je Cvitanović.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svi golovi pali su u prvoj polovici prvog dijela. Nemanja Bilbija zabio je u svoju mrežu u devetoj, izjednačio je bivši igrač Gorice Antonio Ilić u 15., a pobjedu je "bordo-timu" donio talent Osijeka na posudbi Filip Živković u 23. 

- Zaslužena pobjeda, čestitam Sarajevu. Nesreća je za nas, primimo gol kad dominiramo. Po mnogima je borba za titulu bila riješena i davno prije, 12 bodova je sigurno ogromna prednost. Mi znamo prioritete, pripremit ćemo se za Radnik i fokusirati na Kup (u domaći uzvrat polufinala ulazi s 0-0 iz prve utakmice u Bijeljini, op.a.), a bodova uhvatiti u prvenstvu koliko je god moguće - kazao je Štimac.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

- Svaka pobjeda ima značaj i za samopouzdanje, rekao sam da nas čeka osam finala, da idemo jednu po jednu. Tražim karakter, ne i savršenstvo, ali želim da pokazujemo stav i energiju - rekao je Cvitanović.

Obojica hrvatskih trenera preuzela su momčadi tijekom sezone; Štimac usred kvalifikacija za Europu, gdje je dogurao do povijesnog europskog proljeća i šesnaestine finala Konferencijske lige, sudara s Crystal Palaceom, a Cvitanović krajem rujna. Zrinjski i dalje ima komotnih deset bodova prednosti ispred rivala s Koševa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026