VIDEO Da nije bilo Livaje... Četvrtoligaš zabio Hajduku i namučio ga, pogledajte golove

Krvava sačekuša kod Sl. Broda: 'Neviđeno je to u našem selu'
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Brutalni detalji sačekuše kraj Slavonskog Broda. Počelo suđenje mladiću (20) za krvoproliće u OŠ Prečko, prijeti mu i do 50 godina zatvora. Dalmacija pod vodom zbog jake kiše i bujičnih poplava. Kristina i Stipan Vukasović dočekat će pravdu za smrt sina. Snimka dvojca koji obilazi zgrade i osluškuje ima li koga u stanu sablaznila Zagrepčane.
03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata
Video: 24sata Video
VIDEO Kaos u Zagrebu: U samo sat vremena dva auta upala u istu rupu na Glavnom kolodvoru
Dva auta su u istom danu u roku od sat vremena upala na raskopani dio pruge kod Trga Kralja Tomislava, rekao nam je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba. Prvo je vozačica crvenog Audija oko 16.30 sati upala, da bi je izvukli oko 17.20, a da bi drugi na istom mjestu upao oko 18 sati. "Zbog svega, linije 6, 9, i 13 u smjeru istoka prometuju obilazno Jurišićevom, Ulicom Franje Račkog te preko Trga Žrtava Fašizma i nastavljaju dalje uobičajenim trasama. Linija 2 prometuje preko Grada Vukovara, a linija 4 preko trga bana Jelačića i Jurišićevom", priopćili su iz ZET-a.
01:38
Dva auta upala u istu rupu na Glavnom kolodvoru
Video: čitatelj/24sata
VIDEO Bujica je odnijela cestu u Tribunju: Izađite i obiđite svoje okućnice. Stiže novo nevrijeme
TRIBUNJ - Veliko nevrijeme u srijedu ujutro stvorilo je snažnu bujicu koja je odnijela cestu u Tribunju. Neki automobili ostali su zaglavljeni na ostacima asfalta. Načelnik Tribunja upozorio je ljude na nove nepogode te da pregledaju svoju imovinu
00:49
Bujica je odnijela cestu u Tribunju
Video: 24sata Video
VIDEO Ovo je potopljeni splitski aerodrom! Letovi već kasne
SPLIT - Velika količina kiše, koja je u srijedu pala na području Splita, paralizirala je normalan rad u zračnoj luci. Prema snimci čitatelja, pista se doslovno pretvorila u jezero. Prema informacijama s njihove stranice, najmanje dva leta kasne u dolasku te još dva u odlasku iz te zračne luke.
00:34
Poplavljen aerodrom u Splitu
Video: 24sata Video
Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Kralj žira' ispao je iz igre. Lani je na prodaji zaradio milijune
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Zijad Pezerović iz Gunje čije je tvrtka lani na prodaji žira Hrvatskim šumama zaradila čak 3,5 milijuna eura ispala je iz igre. Ove godine nema posla niti za jednu tvrtku i obrt, nego samo za pojedince. Dronovi za koje Rusi kažu da nisu njihovi prijete Europi. Zatvorena ambulanta i Privlaci jer liječnici nisu produljili dozvolu za rad. Sutra suđenje 19-godišnjaku zbog teškog ubojstva djeteta u Osnovnoj školi Prečko prošlog prosinca...
03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Kralj žira' ispao je iz igre. Lani je na prodaji zaradio milijune
Video: 24sata/Video