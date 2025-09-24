VIDEO Da nije bilo Livaje... Četvrtoligaš zabio Hajduku i namučio ga, pogledajte golove

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Kralj žira' ispao je iz igre. Lani je na prodaji zaradio milijune Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Zijad Pezerović iz Gunje čije je tvrtka lani na prodaji žira Hrvatskim šumama zaradila čak 3,5 milijuna eura ispala je iz igre. Ove godine nema posla niti za jednu tvrtku i obrt, nego samo za pojedince. Dronovi za koje Rusi kažu da nisu njihovi prijete Europi. Zatvorena ambulanta i Privlaci jer liječnici nisu produljili dozvolu za rad. Sutra suđenje 19-godišnjaku zbog teškog ubojstva djeteta u Osnovnoj školi Prečko prošlog prosinca...

