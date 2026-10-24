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ODLUKOM SUDACA

VIDEO Dagestanski Srbin Honda svladao Hrvata Budimira na makedonskoj FNC premijeri

Piše 24sata,
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VIDEO Dagestanski Srbin Honda svladao Hrvata Budimira na makedonskoj FNC premijeri
Foto: FNC
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Dagestanac Honda u Skoplju je dominirao nad Budimirom i odnio jednoglasnu pobjedu 30-27, potvrdivši status velikog MMA talenta

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Srpsko-dagestanski MMA borac Kanbulat Irisbijev Honda (21) pobijedio je austrijskog Hrvata Antonija Budimira (23) na priredbi FNC 34 u Skoplju. Iako njegov stil ponovno nije bio izuzetno atraktivan, besprijekornim je hrvanjem namučio hrvatskog borca do samog kraja i slavio odlukom sudaca.

Borba je započela ofenzivno s obje strane. Odmah je direktom krenuo Budimir, ali je Honda vrlo brzo uzvratio snažnim desnim udarcem koji je hrvatskog borca s austrijskom adresom natjerao prema ogradi u sjedeći položaj. Nakon početne razmjene na nogama, Irisbijev je napravio ono što se i očekivalo te je srušio rivala. Parter je njegova specijalnost i to se moglo pretpostaviti. Uslijedilo je sjajno bacanje od strane mladog Dagestanca, nakon čega mu je uzeo leđa i nastavio s apsolutnom dominacijom do kraja prve runde.

Sličan scenarij bio je i u drugoj dionici meča. Odlična desnica Honde započela je drugu rundu, uslijedilo je nekoliko udaraca iz brze kombinacije, a potom i ponovno obaranje neugodnog protivnika. Budimir se uspio obraniti od prvog pokušaja gušenja, ali se činilo da bi svake sekunde mogao doći kraj. Sjajno se branio hrvatski borac iz donje pozicije, međutim, Honda je cijelo vrijeme držao konce u svojim rukama i nanosio štetu udarcima. Iako se Budimir krajem runde uspio vratiti na noge, vrlo brzo ga je Irisbijev lančanim hrvanjem vratio na pod.

Istu situaciju gledatelji u dvorani Boris Trajkovski pratili su i u trećoj rundi. Neumorni Honda nastavio je s rušenjima, dok je izmoreni Budimir uporno, ali bezuspješno pokušavao pronaći izlaz iz teške situacije. Budimir je u jednom trenutku pokušao iznenaditi protivnika zahvatom, no u njegovom tijelu više nije bilo dovoljno snage za taj potez.

Na kraju borbe suci uz rub kaveza nisu imali težak zadatak. Sva tri suca bodovala su meč u korist Irisbijeva, koji je tako slavio jednoglasnom odlukom rezultatom 30-27. Ovim trijumfom neporaženi borac pobijedio je četvrti put u profesionalnoj karijeri i potvrdio status velikog potencijala u velter kategoriji.

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