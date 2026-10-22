VIDEO Dali-GOL! Hajduk poveo u Švicarskoj, pogledajte prodor

Hajduk je u bučnoj i vatrenoj atmosferi na umjetnoj travi u hladnom Thunu u Švicarskoj nastavio s dobrom igrom iz protekle tri utakmice i poveo u 17. minuti golom Dalissona de Almeide u drugom kolu Konferencijske lige.

Brazilski Španjolac je krenuo u prodor i nakon odbijene lopte dobio priliku za popravni pokušaj koji je i iskoristio. Peti mu je to gol sezone u 20. nastupu, četvrti u Europi. Očito se specijalizirao za takve utakmice.

Video Hajdukova gola pogledajte OVDJE.

Foto: Denis Balibouse