Dalisson se specijalizirao za europske utakmice, zabio je četvrti put ove sezone od pet golova ukupno
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VIDEO Dali-GOL! Hajduk poveo u Švicarskoj, pogledajte prodor
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Hajduk je u bučnoj i vatrenoj atmosferi na umjetnoj travi u hladnom Thunu u Švicarskoj nastavio s dobrom igrom iz protekle tri utakmice i poveo u 17. minuti golom Dalissona de Almeide u drugom kolu Konferencijske lige.
Brazilski Španjolac je krenuo u prodor i nakon odbijene lopte dobio priliku za popravni pokušaj koji je i iskoristio. Peti mu je to gol sezone u 20. nastupu, četvrti u Europi. Očito se specijalizirao za takve utakmice.
Video Hajdukova gola pogledajte OVDJE.
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