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VIDEO Dalić ga iznenađujuće stavio od prve minute, a Vlašić mu se odužio sjajnim golom

Piše Domagoj Vugrinović,
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VIDEO Dalić ga iznenađujuće stavio od prve minute, a Vlašić mu se odužio sjajnim golom
Foto: HRT

Nedugo nakon gola, točnije u 86. minuti, Dalić odlučio ga je izvesti iz igre, a Vlašić je pritom dobio veliki pljesak hrvatskih navijača u Philadelphiji.

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Zlatko Dalić podigao je mnoge obrve kada je objavio sastav hrvatske reprezentacije protiv Gane, ponajviše zato što je priliku od prve minute dao Nikoli Vlašiću. Igrač koji je dotad na prvenstvu odigrao samo 12 minuta u porazu od Engleske dobio je mjesto u početnoj postavi i zasjao.

Nakon što nas je šokirao izjednačujući pogodak Gane, koji je ponovno pao nakon prekida, ukazao se bivši igrač Hajduka. Mario Pašalić silovito je pucao, no ganski vratar čudesno je obranio njegov udarac u 80. minuti. Modrić je potom izveo korner, a Vlašić je, iako nije među najvišima, pokazao veliku skočnost i zabio za novo vodstvo te doveo Hrvatsku na korak do druge uzastopne pobjede na Mundijalu. Gol pogledajte OVDJE.

Nedugo nakon toga, točnije u 86. minuti, Dalić odlučio ga je izvesti iz igre, a Vlašić je pritom dobio veliki pljesak hrvatskih navijača u Philadelphiji.

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