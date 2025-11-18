VIDEO Dalić i Vučinić ugodno čavrljali uoči utakmice: 'Čuvaj se, nije lak ovaj naš posao...'

Hrvatska je suvereno i autoritativno okončala kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Osigurala je vizu za Mundijal još na Rujevici, ali želja je bila trijumfom završiti ovaj ciklus, a to su naši i napravili pobjedom u Podgorici protiv Crne Gore (3-2).

Pokretanje videa... 00:38 Hrvatski navijači u Podgorici | Video: Stefan Ivanović/PIXSELL

Crnogorski navijači s poštovanjem su dočekali našu reprezentaciju, a najveće divljenje iskazali su našem kapetanu Luki Modriću kojem su poručili da je najveći nogometaš u povijesti koji je igrao na crnogorskom tlu.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Kamere su uoči utakmice zabilježile i simpatičan razgovor između izbornika Mirka Vučinića (42) i Zlatka Dalića (59). Razmijenili su poklone, a naš izbornik je tom prilikom svom mlađem kolegi poručio:

- Čuvaj se, nije lak ovaj naš posao - rekao mu je Dalić, a Vučinić je s osmijehom uzvratio:

- Najteži na svijetu!

Dalić je postao najveći izbornik u povijesti 'vatrenih' osvojivši svjetsko srebro i broncu te srebro u Ligi nacija. Vučinić je najveći nogometaš u povijesti svoje zemlje, a trag želi ostaviti i na izborničkoj klupi.

Bivši igrač Juventusa i Rome je u rujnu preuzeo izborničku klupu nakon što je Robert Prosinečki dobio otkaz. To mu je prvi trenerski posao u karijeri, a bio je i nadomak najveće pobjede. Njegova reprezentacija vodila je 2-0 golovima Osmajića i Krstovića, no naši su uspjeli sve preokrenuti golovima Perišića, Jakića i Vlašića za sedmu pobjedu i naš najbolji učinak ikada u kvalifikacijama.