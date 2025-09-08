VIDEO Dejan Savićević opet u Zagrebu, mnogi ga pamte po sukobu. 'Popuši ga, purgeru'

Hrvatski reprezentativci mirno plove u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a korak bliže SAD-u, Meksiku i Kanadi pokušat će doći večeras na Maksimiru gdje će od 20.45 sati igrati protiv Crne Gore. Na drugoj strani bit će poznato ime, našeg protivnika vodi legendarni hrvatski nogometaš Robert Prosinečki, a na Maksimir će doći i još jedna legenda regionalnog nogometa.

Dejan Savićević (58), bivši reprezentativac Jugoslavije, kasnije Srbije i Crne Gore i legenda Milana, od 2004. godine je predsjednik crnogorskog nogometnog saveza, a njegov povratak u Zagreb mnoge je podsjetio na jednu scenu iz listopada 1999. godine kada je Hrvatska dočekala Jugoslaviju na Maksimiru u ključnoj utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Hrvatskoj je igrala samo pobjeda, završilo je 2-2 i ostali smo bez Europskog prvenstva.

Foto: R.R.

Uoči utakmice, dok je Savićević ispred hotela davao izjavu, dogodilo se nešto što je Savićeviću, htio ili ne, na neki način obilježilo karijeru - sukob s navijačem. Prolaznik mu je doviknuo: 'Ti si go*no'. Savićević je na to poludio i vulgarno ga izvrijeđao.

- Je*em te u usta da te je*em. U ta škrbava usta te je*em! Dođi vamo, pi*ko jedna, popuši ga malo, purgeru! Dođi, purgeru!

Prije šest godina se u razgovoru za Sport Klub prisjetio te situacije.

- Davao sam izjavu i čuo da mi stalno netko iza leđa dobacuje uvrede. U jednom trenutku bila mi je puna kapa psovki, okrenuo sam se i vidio čovjeka od možda metar sedamdeset, nosio je dres sa šahovnicom, crnu jaknu i nekakav donji dio trenirke. Nije ima dva zuba u glavi i tad sam izgovorio onu psovku - rekao je Savićević.

Zvonimir Boban oprostio se od nogometa revijalnom utakmicom na stadionu Maksimir, 07.10.2002. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon tog incidenta zamolio je redatelja da izreže taj dio.

- Rekao mi je: 'Naravno, Dejo'. Kad sam nekoliko mjeseci kasnije vidio snimku, želudac mi se okrenuo. Možete misliti što sam mu sve izgovorio. Nisam ponosan na te riječi i ne bih volio da me po tome pamte - rekao je Savićević, ali upravo ga u Hrvatskoj mnogi pamte po tome.