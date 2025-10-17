VIDEO Delije vrijeđale Hezonju i nakon utakmice, on im odbrusio

Košarkaši Crvene zvezde svladali su madridski Real 90-75 u susretu petog kola Eurolige i tako ostvarili treću uzastopnu pobjedu nakon odlaska trenera Ioannisa Sfairopoulosa. Tim je rezultatom beogradska momčad došla do omjera 3-2, jednako kao i Real, koji se sada nalazi na sedmom mjestu ljestvice, dok je Zvezda deveta.

Mario Hezonja, hrvatski reprezentativac i član Reala, postigao je 15 poena te se s tim učinkom svrstao među najbolje strijelce svoje momčadi. Na terenu je proveo nešto više od 26 minuta, uz šut za dva poena 4-6, tricu 1-9 i slobodna bacanja 4-8, a pridodao je tri skoka i dvije asistencije. Prvi strijelac Reala bio je Chuma Okeke s 16 pogodaka, dok su Codi Miller-McIntyre i Jordan Nwora predvodili Zvezdu s po 18 koševa.

Tijekom utakmice navijači Crvene zvezde uvredama su provocirali Hezonju dok je izvodio slobodna bacanja. S tribina su se čuli neprimjereni povici, no hrvatski košarkaš nije reagirao. Nakon završetka susreta odbio je davati izjave medijima, ali se ispred dvorane fotografirao s djecom i navijačima koji su mu pristupili u prijateljskom tonu.

Ipak, ispred Arene dočekala ga je skupina najžešćih navijača Zvezde, koji su nastavili s vulgarnim dobacivanjima. Hezonja je u početku pokušao ignorirati situaciju, no na kraju se okrenuo i kratko odgovorio okupljenima prije nego što je ušao u klupski autobus.

U ostalim utakmicama 5. kola Eurolige, Luka Šamanić ubacio je 13 poena u porazu Baskonije od Partizana 79-91. Hrvatski je igrač za nešto više od 13 minuta igre pogodio sva četiri šuta za dva poena, jednu tricu iz dva pokušaja te oba slobodna bacanja, uz četiri skoka. Baskonia je tako ostala jedina momčad bez pobjede u natjecanju (0-5), dok Partizan, poput Zvezde i Reala, ima omjer 3-2.