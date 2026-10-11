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PROKIŠNJAVA NA SVE STRANE

VIDEO Derbi 'pod vodom': U tunelu Poljuda navijačima treba kabanica! Pogledajte ove scene

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Derbi 'pod vodom': U tunelu Poljuda navijačima treba kabanica! Pogledajte ove scene
Foto: Dalmatinski portal
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Poljud se raspada! Kiša je potopila derbi Hajduk-Dinamo, a snimke prokišnjavanja ponovno su razbuktale raspravu o novom stadionu

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Hajduk je u subotu na Poljudu svladao Dinamo 2-1, no uz rezultat derbija pozornost je privuklo i stanje splitskog stadiona. Obilna kiša stvarala je probleme na više mjesta, a snimke s tribina pokazale su koliko je ozbiljno prokišnjavanje. Teren je bio skroz natopljen, nogomet se praktički nije mogao igrati, a čak su i komentatori MAXSporta govorili kako im pada kiša na opremu.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Hajduk - Dinamo 2-1

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Sažetak Hajduk - Dinamo VIDEO
Sažetak Hajduk - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Dalmatinski portal objavio je video istočne tribine na kojem se vidi kako velike količine vode prodiru kroz strop tunela kojim su navijači izlazili sa stadiona. Na snimci se vidi da voda teče iz stropa kao iz pipe, uz sarkastičan komentar jednom navijača da "Hajduku ne treba novi stadion". 

Video pogledajte OVDJE.

Problemi nisu zaobišli ni ostale dijelove Poljuda. Kiša je prodirala kroz krov unatoč tome što su gledatelji i novinari bili smješteni pod natkrivenim dijelovima stadiona. Novinari su se morali štititi kišobranima, a mokri su ostali i navijači na tribinama te uzvanici u ložama. O teškim uvjetima tijekom utakmice svjedoči i snimka koju je objavio MAXSport, a na kojoj se vidi s kakvim se problemima suočavao komentator tijekom prijenosa.

Prizori sa subotnjeg derbija ponovno su otvorili pitanje budućnosti Poljuda, koji je svoja vrata otvorio 1979. godine. Dok Hajduk i Torcida već dulje vrijeme zagovaraju izgradnju novog, modernog stadiona, umjesto obnove postojećeg, posljednje izjave iz državnog vrha pokazale su da oko tog pitanja još nema suglasnosti.

Hajduk je 30. rujna reagirao na izjavu premijera Andreja Plenkovića, koji je govorio o modernizaciji Poljuda. Iz splitskog kluba tada su ponovno jasno poručili da podržavaju isključivo gradnju novog stadiona. Stav Hajduka temelji se na procjeni da obnova postojećeg objekta ne bi mogla zadovoljiti potrebe suvremenog nogometa ni dugoročne infrastrukturne zahtjeve kluba. Zbog toga u klubu ne smatraju rekonstrukciju Poljuda odgovarajućim rješenjem.

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