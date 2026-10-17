S ukupnih 10 bodova Dinamo bi bio siguran putnik u eliminacijsku fazu Europske lige
VIDEO Dinamo objavio kratki film o utakmici s Anderlechtom: 'Zaustavite sve kaj radite!'
Dinamo će u nedjelju od 18 sati igrati susret 10. kola HNL-a protiv Slaven Belupa. 'Modri' će na gostovanje u Koprivnicu nakon trijumfa u Europskoj ligi protiv Anderlechta (1-0).
Prije utakmice Dinamo je na društvenim mrežama objavio video posvećen posljednjoj utakmici s Anderlechtom.
#DINAND AFTERMOVIE 🎬 Zaustavite sve kaj radite, u ovih minutu i pol ćete uživati 💙🎞️ https://t.co/Knd8yr1x4M— GNK Dinamo (@gnkdinamo) October 17, 2026
Dinamo ima četiri osvojena boda u Europskoj ligi i prema procjeni statističke platforme Football Meets Data, Dinamo ima 70,8 posto šanse za prolazak među 24 najbolje momčadi u Europskoj ligi.
Inače, nakon Slaven Belupa Dinamo u četvrtak, 22. listopada dočekuje NEC, 5. studenog gostuje kod Sunderlanda, a u 5. kolu 26. studenog u Maksimir stiže Bayer Leverkusen. Slijedi dvoboj 10. prosinca protiv Stade Rennaisa, pa gostovanje kod AZ Alkmara 21. siječnja, dok u zadnjem kolu 28. siječnja na Maksimir stiže Sturm iz Graza.
S ukupnih 10 bodova Dinamo bi bio siguran putnik u eliminacijsku fazu Europske lige.
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