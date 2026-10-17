VIDEO Dinamo objavio kratki film o utakmici s Anderlechtom: 'Zaustavite sve kaj radite!'

Dinamo će u nedjelju od 18 sati igrati susret 10. kola HNL-a protiv Slaven Belupa. 'Modri' će na gostovanje u Koprivnicu nakon trijumfa u Europskoj ligi protiv Anderlechta (1-0).

Prije utakmice Dinamo je na društvenim mrežama objavio video posvećen posljednjoj utakmici s Anderlechtom.

#DINAND AFTERMOVIE 🎬 Zaustavite sve kaj radite, u ovih minutu i pol ćete uživati 💙🎞️ https://t.co/Knd8yr1x4M — GNK Dinamo (@gnkdinamo) October 17, 2026

Dinamo ima četiri osvojena boda u Europskoj ligi i prema procjeni statističke platforme Football Meets Data, Dinamo ima 70,8 posto šanse za prolazak među 24 najbolje momčadi u Europskoj ligi.

Inače, nakon Slaven Belupa Dinamo u četvrtak, 22. listopada dočekuje NEC, 5. studenog gostuje kod Sunderlanda, a u 5. kolu 26. studenog u Maksimir stiže Bayer Leverkusen. Slijedi dvoboj 10. prosinca protiv Stade Rennaisa, pa gostovanje kod AZ Alkmara 21. siječnja, dok u zadnjem kolu 28. siječnja na Maksimir stiže Sturm iz Graza.

S ukupnih 10 bodova Dinamo bi bio siguran putnik u eliminacijsku fazu Europske lige.