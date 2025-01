VIDEO Dinamovci otputovali u Tursku. Galešić: Stići ćemo zaostatak, siguran sam u to

Igrači Dinama okupili su se 3. siječnja, a nakon početnog upoznavanja s novim trenerom Fabijom Cannavarom, 'modri' su u ponedjeljak otputovali na pripreme u tursku Antalyju. Tamo će boraviti desetak dana, legendarni Talijan pokušat će implementirati svoj stil igre i podignuti momčad koja je krajem prošle godine zapala u tešku krizu pa na koncu svega, zaostatak od minus sedam za Hajdukom i Rijekom i nije toliko strašan.

Cannavaro je u Tursku poveo 34 igrača, nema samo Petra Sučića i Petra Bočkaja zbog ozljeda, a za Tursku su poletjeli i Bartol Franjić te Niko Galešić, nova pojačanja hrvatskog prvaka.

Franjić je Dinamovo dijete, prije dvije i pol godine otišao je u Wolfsburg za sedam milijuna eura, a sada se vratio na posudbu.

- Prvi dojmovi su odlični. Vratio sam se u svoj klub nakon dvije, tri godine. Za sada su ispunjena sva očekivanja. Znam većinu svlačionice, poznajem čak 16 igrača. Svi se dobro poznajemo i mislim da će to biti lijepa avantura - rekao je Franjić.

- Mislim da ćemo puno toga naučiti od Cannavara. Bio je veliki igrač i vjerujem da će nam prenijeti svoje znanje. Nadam se dobrim rezultatima.

- Mislim da sam iskusniji, da sam napredovao u inozemstvu. Pokušat ću to sve prenijeti i u klubu. Nadamo se da ćemo ostvariti sve zacrtane ciljeve za ovu sezonu. Rekao bih da je ova polusezona bila malo lošija, ali svi smo ovdje s ciljem da osvojimo prvenstvo, mislim da ćemo to i učiniti. Dobro stojimo u Ligi prvaka i tu se nadamo dobrom ishodu.

Najveće pojačanje Dinama u zimskom prijelaznom roku zasad je stoper Niko Galešić (23) koji je prešao iz Rijeke za tri milijuna eura. Ojačat će konkurenciji u obrambenoj liniji koja je i najbrojnija. Cannavaro ima čak sedam stopera na raspolaganju.

- Odlični su prvi dojmovi. Presretan sam što sam u Dinamu. Ekipa je vrhunska, stručni stožer je odličan. I jedva čekam da krenemo u drugi dio prvenstva - rekao je Galešić.

- Mislim da ću od njega i od cijelog stručnog stožera naučiti puno. Jedva čekam, naučio sam puno u nekoliko dana. Kvaliteta u momčadi je vrhunska i samo mogu napredovati.

'Ružne poruke? Ne dira me to'

Navijači Rijeke kritizirali su predsjednika Rijeke Damira Miškovića zbog prodaje ponajboljeg igrača konkurentu za naslov, a neki su se okomili i na samog Galešića.

- Mene to ne dira. Ja sam normalan tip, znam da me ljudi u Rijeci vole, mislim da je normalno da će uvijek biti loših komentara. Od tih tisuću poruka koliko sam ih dobio, njih 999 je lijepog sadržaja.

Galešić je ponajbolji stoper HNL-a, no morat će se prvo izboriti za prvi sastav u Dinamu.

- Uvijek je dobro imati konkurenciju u ekipi. Diže se kvaliteta treninga, tako svi zajedno možemo napredovati. Na kraju će igrati, dva, tri stopera, treba se izboriti za to, ali tko god da igra, bit će jako dobar - kaže novi stoper Dinama.

Dinamo neće imati puno vremena za pripremu jer već 22. siječnja gostuje kod Arsenala u Ligi prvaka.

- Ne brine me to, imamo 16 dana do početka Lige prvaka pa onda kreće i prvenstvo. Moramo maksimalno raditi, dati sve od sebe da spremni dočekamo prvenstvo. Zaostatak ćemo stići, siguran sam u to. Mislim da ove pripreme neće biti strašne kao ljetne jer nemaš puno vremena. Nismo ni nešto puno izgubili na fizičkoj spremi tijekom tih deset dana. Mislim da ćemo puno raditi na taktici i naučiti taj Cannavarov stil. Bit će sve odlično na kraju.

Za kraj je pohvalio sve suigrače.

- Prekrasno se osjećam, dečki su me sjajno prihvatili. Znao sam pola ekipe iz reprezentacije i iz utakmica protiv njih. Imam samo lijepe rečenice za njih.