Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELEBAN DOČEK

VIDEO Dirljiv povratak Zupca: LA ga dočekao ovacijama, Hrvat nije mogao suspregnuti suze

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Dirljiv povratak Zupca: LA ga dočekao ovacijama, Hrvat nije mogao suspregnuti suze
Foto: Ariana Ruiz

Koliko je dubok trag Zubac ostavio u Los Angelesu, svjedoči i informacija da je nakon utakmice proveo gotovo pola sata družeći se s brojnim hrvatskim navijačima, dijeleći autograme i fotografirajući se

Admiral

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac doživio je jednu od najemotivnijih večeri u karijeri prilikom povratka u Los Angeles, gdje je sa Indiana Pacersima igrao protiv bivšeg kluba, LA Clippersa. Iako nije nastupio zbog ozljede, navijači u dvorani Intuit Dome priredili su mu nevjerojatan doček.

Cijela dvorana ustala je na noge kako bi pljeskom pozdravila bivšeg centra. Na snimci se vidi Zubac na klupi, vidno dirnut gestom. S osmijehom na licu, mašući i uzvraćajući pljesak, hrvatski košarkaš jedva je suzdržavao suze. Tribine su bile ispunjene navijačima koji su držali transparente s natpisom "Zu" i njegovim brojem 40, kao i divovske maske s njegovim likom. Video pogledajte OVDJE.

Clippers Vs. Pacers
Foto: Ariana Ruiz

Emotivna večer nije bila samo spontana reakcija publike. Clippersi su se potrudili odati počast svom bivšem igraču puštanjem posebnog tribute videa na velikom ekranu u dvorani. Sam Zubac je u izjavi za medije, koju je prenijela službena stranica Pacersa, potvrdio koliko mu je taj trenutak značio.

​- Biti ponovno ovdje... vrlo je posebno - kratko je poručio.

NBA NOĆ Dončićev susret za pamćenje uzaludan, O'Neale u zadnjoj sekundi srušio Lakerse tricom
Dončićev susret za pamćenje uzaludan, O'Neale u zadnjoj sekundi srušio Lakerse tricom

Večer za pamćenje unatoč porazu

Koliko je dubok trag Zubac ostavio u Los Angelesu, svjedoči i informacija da je nakon utakmice proveo gotovo pola sata družeći se s brojnim hrvatskim navijačima, dijeleći autograme i fotografirajući se. Njegova povezanost s klubom i gradom nadišla je uobičajen odnos igrača i navijača, što je bilo očito tijekom cijele večeri.

Iako su njegovi Pacersi na kraju izgubili utakmicu (130-107), večer će ostati upamćena po nevjerojatnom iskazivanju poštovanja prema hrvatskom centru. Bila je to potvrda da se trud, zalaganje i ljudskost u profesionalnom sportu cijene jednako kao i pobjede, a Ivica Zubac je u Los Angelesu ostavio nasljeđe koje navijači neće tako brzo zaboraviti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama
POČIVAO U MIRU

FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama

MUCH - Georg Koch u listopadu 2024. je pred oko 1500 ljudi imao oproštajnu humanitarnu utakmicu. Uz podršku obitelji, s kapom i šalom Dinama je izašao na teren i poručio: Svašta sam doživio, ne želim biti u prvom planu. Preminuo je u srijedu u 55. godini
Privatni život asa Hajduka: Tko su žene u životu Ante Rebića?
FOTO: OPET U FOKUSU

Privatni život asa Hajduka: Tko su žene u životu Ante Rebića?

Ante Rebić ponovno je u fokusu javnosti nakon utakmice Rijeke i Hajduka u kojoj se obrušio na suca, a obožavateljice godinama prate njegov ljubavni život o kojem se ne zna previše

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026