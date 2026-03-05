VIDEO Dirljiv povratak Zupca: LA ga dočekao ovacijama, Hrvat nije mogao suspregnuti suze

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac doživio je jednu od najemotivnijih večeri u karijeri prilikom povratka u Los Angeles, gdje je sa Indiana Pacersima igrao protiv bivšeg kluba, LA Clippersa. Iako nije nastupio zbog ozljede, navijači u dvorani Intuit Dome priredili su mu nevjerojatan doček.

Cijela dvorana ustala je na noge kako bi pljeskom pozdravila bivšeg centra. Na snimci se vidi Zubac na klupi, vidno dirnut gestom. S osmijehom na licu, mašući i uzvraćajući pljesak, hrvatski košarkaš jedva je suzdržavao suze. Tribine su bile ispunjene navijačima koji su držali transparente s natpisom "Zu" i njegovim brojem 40, kao i divovske maske s njegovim likom. Video pogledajte OVDJE.

Foto: Ariana Ruiz

Emotivna večer nije bila samo spontana reakcija publike. Clippersi su se potrudili odati počast svom bivšem igraču puštanjem posebnog tribute videa na velikom ekranu u dvorani. Sam Zubac je u izjavi za medije, koju je prenijela službena stranica Pacersa, potvrdio koliko mu je taj trenutak značio.

​- Biti ponovno ovdje... vrlo je posebno - kratko je poručio.

Večer za pamćenje unatoč porazu

Koliko je dubok trag Zubac ostavio u Los Angelesu, svjedoči i informacija da je nakon utakmice proveo gotovo pola sata družeći se s brojnim hrvatskim navijačima, dijeleći autograme i fotografirajući se. Njegova povezanost s klubom i gradom nadišla je uobičajen odnos igrača i navijača, što je bilo očito tijekom cijele večeri.

Iako su njegovi Pacersi na kraju izgubili utakmicu (130-107), večer će ostati upamćena po nevjerojatnom iskazivanju poštovanja prema hrvatskom centru. Bila je to potvrda da se trud, zalaganje i ljudskost u profesionalnom sportu cijene jednako kao i pobjede, a Ivica Zubac je u Los Angelesu ostavio nasljeđe koje navijači neće tako brzo zaboraviti.