VIDEO Dobra odluka suca? Evo zašto su sudili penal za Viking

Nedugo nakon vodećeg gola Dinama u Stavangeru protiv Vikinga u uzvratu četvrtog pretkola Lige prvaka, na drugoj strani šok iz prve opasnije situacije pred golom "modrih" koja uopće nije bila ni izrazita prilika. Naime, Scott McKenna je nakon kornera s desne strane nedvojbeno igrao rukom, španjolski glavni sudac Jose Maria Sanchez smatrao je kako nije kažnjiva, ali tu nije bio kraj.

Njegov sunarodnjak Guillermo Cuadra Fernandez zvao ga je iz VAR sobe da pregleda tu situaciju na monitoru i kako se radi o očiglednoj pogrešci suca. Sanchez je to i učinio i nakon nekoliko sekundi analize pokazao na bijelu točku za Viking. Penal je realizirao Riječanin Zlatko Tripić oštrim udarcem po sredini za 1-1 i ludnicu na tribinama.

Bunili su se dinamovci na tu odluku, ponajviše kapetan Josip Mišić pokazujući kako je Škot imao ruke uz tijelo. McKenna je imao pokret ruke prema natrag, djelovalo je kao da nije imao namjeru igrati loptom koju je promašio Henrik Heggheim. To nije bio udarac u okvir gola niti je igranjem rukom onemogućio ijednog igrača Vikinga da dođe do lopte. Je li takvo igranje rukom kažnjivo ili ne, pogledajte VIDEO i odlučite sami.

- Iz jednog kuta učinilo mi se da je ruka bila uz tijelo, ali iz druge se jasno vidjelo da je igrao i ne možeš ne suditi penal - rekao je u studijskoj emisiji HTV-a analitičar Robert Matteoni.

Viking je u nastavku dodao gasa, Dinamo je primio nova dva gola do 50. minute. Prvi je zabio Edvin Austbo nakon lošeg ispucavanja Ivana Nevistića, a drugi je, uz pomoć odbijanca od noge Josipa Mišića, pospremio Tobias Moi.