VIDEO Đoković naručio Olivera i zapjevao s turbofolk zvijezdom

Srpski tenisač Novak Đoković (35) iz Londona se u Srbiju vratio sa sedmim osvojenim naslovom na Wimbledonu i 21. Grand Slamom u karijeru nakon što je u finalu slavio protiv Australca Nicka Kyrgiosa.

POGLEDAJTE VIDEO: Novak Đoković

U srijedu je prisustvovao otvaranju teniskog centra u Visokom gdje je odigrao ekshibicijski susret s hrvatskim tenisačem Ivanom Dodigom, a u večernjim satima ponovno je pokazao da mu ples i pjevanje nisu strani.

Novak je svojom spontanošću i dobrim raspoloženjem oduševio sve prisutne otplesavši tango nakon čega je u paru sa srpskom pjevačicom Milicom Todorović proslavu nastavio uz stihove jedne od najpoznatijih Oliverovih pjesama

"Na repertoaru ovog neobičnog dueta bila je pjesma 'Cesarica', Olivera Dragojevića", napisali su Srbi.

Dva dana prije, na dočeku Novaka u Beogradu pjevao mu je Saša Kovačević koji je osim domaćih pjesama izvodio i strane hitove među kojima je bila pjesma 'Englishman in New York'.

A hoćemo li vidjeti 'Novaka in New York' ostaje za vidjeti s obzirom na to da je uvjet za dolazak u SAD primitak dvije doze što bi značilo da mu je Wimbledon bio posljednji Grand Slam turnir u sezoni.

