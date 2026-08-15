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DRAMA NA MASTERSU

VIDEO Đoković povratio, teturao i rano ispao: Otkazuju mi noge!

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Đoković povratio, teturao i rano ispao: Otkazuju mi noge!
Foto: SportKlub/screenshot
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Šok u Cincinnatiju: Đoković ispao već na startu, mučio ga pakleni žar i povraćanje, a Tirante ga je srušio nakon velike drame

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Novak Đoković (39) ispao je s ATP Mastersa u Cincinnatiju već u prvom nastupu. U drugom kolu izbacio ga je Argentinac Tiago Augustin Tirante nakon dva sata i 44 minute igre 2-6, 6-4, 6-4. Srbin se jako mučio u meču koji se igrao po temperaturi većoj od 30 celzijevaca uz visoku vlažnost zraka.

Tennis: Cincinnati Open
Foto: Aaron Doster

Iako je osvojio prvi set, osjećao se vrlo loše pa je početkom drugog seta i povraćao nakon servis-gema koji je trajao nestvarnih 18 minuta. Klečao je na terenu, mjerili su mu tlak, govorio je da mu otkazuju noge. Tražio je i pomoć fizioterapeuta i išao u svlačionicu, ali ništa nije pomoglo.

Video pogledajte OVDJE.

Đoković je na prvom servisu bio vrlo slab (54 posto), napravio je čak sedam dvostrukih pogrešaka i protivniku pružio 15 break lopti, od kojih je spasio čak 13. Tirantea, 64. igrača svijeta, u nastavku turnira očekuje Španjolac Martin Landaluce.

Tennis: Cincinnati Open
Foto: Aaron Doster

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