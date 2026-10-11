VIDEO Doktor Jaruna (83) opet je hit! Lagano do klupe po kiši, a onda gablec. Snimka je sjajna

Jarun je u osmom kolu Druge NL slavio protiv Varteksa 1-0 golom Domagoja Regetaša u 80. minuti, no utakmicu odigranu po snažnoj kiši obilježio je i prizor koji nema mnogo veze s rezultatom. U središtu pozornosti našao se 83-godišnji liječnik domaće momčadi Božidar Fučkar, koji i dalje vjerno prati svoj klub.

Dok je pljusak natapao teren, Fučkar je polako prelazio travnjak, pokušavajući se od kiše zaštititi komadom kartona koji je držao iznad glave. Kada se vratio na svoje mjesto na klupi i iz džepa izvadio sendvič. Prizor je zabilježio SportNews, uz lijepi opis.

"Prim. dr. Božidar Fučkar ima 83 godine. Teško i sporo hoda, a njegove intervencije s klupe Jaruna zbog toga su već postale gotovo viralne. Danas kiša lije kao iz kabla. Doc ipak ide preko travnjaka, kartonom se štiti od pljuska, a u poluvremenu sjeda na svoje mjesto i iz džepa vadi sendvič. To nije priča o godinama. To je priča o strasti, upornosti i odgovornosti. Jer i sa 83 godine Fučkar je još uvijek tamo gdje smatra da treba biti - uz svoju momčad", stoji u objavi.

Fučkar je poznato ime hrvatske sportske medicine. Nekadašnji je primarijus KBC-a Merkur, jedan od osnivača hrvatske antidopinške kontrole i dugogodišnji liječnik hrvatskih olimpijaca koje je pratio na brojnim Olimpijskim igrama.

Šira javnost za njega je doznala u svibnju 2021. godine, kada su društvenim mrežama počele kružiti snimke njegovih intervencija na utakmici između Trnja i Jaruna. Jarun je tada slavio 2:1 u Trećoj HNL, skupini Središte, a Fučkar je s liječničkim koferom dvaput prešao teren kako bi pomogao ozlijeđenim igračima.