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TEŠKI TRENUCI

VIDEO Dončić pričao o kćerima pa skoro zaplakao na snimanju

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Dončić pričao o kćerima pa skoro zaplakao na snimanju
Foto: Jerome Miron
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Slomljeni Dončić progovorio o borbi za kćeri: s njima je bio tek četiri i pol dana dana, a narukvice od Gabriele ne skida ni pod koju cijenu

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Luka Dončić prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja privatnog života, a o obiteljskim problemima rijetko govori javno. Ipak, u intervjuu za Sports Illustrated slovenski košarkaš nije uspio sakriti emocije dok je govorio o kćerima, borbi za skrbništvo i uspomenama koje mu mnogo znače.

Razgovor je održan u njegovoj rodnoj Ljubljani, a posebnu pozornost privuklo je priznanje o vremenu koje je tijekom protekle sezone proveo sa svojim djevojčicama. Kako piše slovenski portal Ekipa24, Dončić je s Gabrielom i Olivijom bio svega četiri i pol dana.

Njegova mlađa kći Olivia rođena je početkom prosinca 2025. godine. Zbog neriješenih obiteljskih odnosa i postupka vezanog uz skrbništvo Dončić još ne zna kada će ponovno moći provoditi vrijeme sa svojim kćerima. Obiteljska situacija bila je jedan od razloga zbog kojih je odlučio propustiti reprezentativne obveze tijekom ljeta.

Posebno emotivan trenutak dogodio se kada je novinar tijekom intervjua primijetio narukvice na Dončićevu lijevom zapešću. Košarkaš ih nosi kao uspomenu na stariju kćer Gabrielu, koja mu ih je poklonila. Od njih se ne odvaja ni tijekom fotografiranja ni prilikom javnih nastupa.

- Moja kći ih je napravila. Starija, mlađa to još ne može. Nikada ih neću skinuti - rekao je Dončić na rubu suza.

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