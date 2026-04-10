VIDEO Donna Vekić ušla u prvo polufinale nakon skoro 2 godine

Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u polufinale WTA 500 turnira u austrijskom Linzu, što joj je prvi ulazak među četiri najbolje na nekom turniru nakon Olimpijskih igara u Parizu. Osječanka je u četvrtfinalu odigrala sjajan meč i svladala nekadašnju najbolju igračicu svijeta, Čehinju Karolinu Pliškovu.

Vekić je do pobjede stigla rezultatom 7-5, 6-4 nakon sat i 28 minuta igre. U prvom setu, koji je obilježio izvrstan servis s obje strane, nije bilo prilika za break sve do samog kraja. Pri vodstvu 6-5, Donna je iskoristila svoju drugu break-loptu i povela u setovima. Iako je Pliškova bolje otvorila drugu dionicu i povela 2-0, Vekić se brzo vratila, izjednačila na 2-2, a zatim kod rezultata 5-4 ponovno oduzela servis Čehinji i iskoristila prvu meč-loptu za veliku pobjedu.

Foto: CHRISTIAN BRUNA/REUTERS

Ovaj rezultat kruna je sjajnog tjedna za 29-godišnju Osječanku, koja je u turnir krenula iz kvalifikacija kao 104. igračica svijeta. U prvom kolu je nakon drame u tri seta svladala Amerikanku Katie Volynets, da bi joj potom Ukrajinka Anhelina Kalinina predala meč osmine finala bez borbe.

Ulaskom u polufinale osigurala je velik napredak na WTA ljestvici. Prema poretku uživo, skočit će za čak 37 mjesta i od ponedjeljka će biti najmanje 67. tenisačica svijeta, čime će ponovno preuzeti status druge najbolje rangirane Hrvatice. Za ulazak u svoje prvo finale nakon Pariza borit će se protiv Ruskinje Anastasije Potapove, trenutno 95. igračice na WTA ljestvici.