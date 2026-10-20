VIDEO Doue probio Barcelonu, gosti tražili zaleđe. Sve čisto?

PSG je u derbiju trećeg kola Lige prvaka protiv Barcelone poveo u 37. minuti, kad je Désiré Doué nakon pogreške Laminea Yamala opalio s ruba kaznenog prostora i pogodio za 1-0. Krilni napadač nije oklijevao, a Katalonci su se žalili na zaleđe jer je Achraf Hakimi protrčavao ispred golmana Joana Garcije.

Glavni sudac Michael Oliver ga je priznao nakon što mu je Talijan Marco Di Bello iz VAR sobe javio da je sve u redu. Inače, zbog slične situacije nedavno su se žalili i "vatreni" kad je pobjednički gol za Španjolsku na Poljudu zabio Mikel Merino.

Foto: Stephane Mahe

Gol Douéa pogledajte OVDJE.

Douéu je to četvrti gol ove sezone i drugi u Ligi prvaka, zabio je i Manchester Cityju prošli tjedan u pobjedi 4-2 u Engleskoj. Uz to ima i tri asistencije u svim natjecanjima.