VIDEO Drama u Berlinu! Bayern se u 93. spasio od prvog poraza

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić asistirao je u dramatičnom remiju Bayerna, koji je u 10. kolu Bundeslige gostovao kod Uniona u Berlinu, a susret je završio 2-2 nakon što je Harry Kane u dramatičnoj završnici izjednačio u 93. minuti. Štoviše, ovo je prva utakmica u aktualnoj sezoni u kojoj momčad Vincenta Kompanyja nije uzela puni plijen. Nevjerojatan pobjednički niz, koji je trajao od početka sezone, stao je na 16 utakmica, iako Bayern ostaje neporažen.

Bayern tako i dalje ima priliku ponoviti nevjerojatan uspjeh Bayera Leverkusena, koji je u sezoni 2023./24 osvojio Bundesligu bez poraza. Danilho Doekhi bio je prvo ime utakmice s dva gola.

Foto: Annegret Hilse

Prvi je zabio u 27. minuti na asistenciju Haberera, čime je doveo domaćina u vodstvo. Bayern je izjednačio 11 minuta kasnije preko Diaza, koji je zabio nakon asistencije Stanišića. Međutim, Doekhi je u 83. minuti zabio novi gol i bacio Bayern, činilo se, na koljena.

Međutim, Bayern nije odustao od boda, a nagrada mu je stigla duboko u sudačkoj nadoknadi, točnije, u 93. minuti kada je Kane ostao "usamljen" na ubačaj Bischofa.

Engleski reprezentativac rutinski je poentirao glavom i osvojio bod za aktualnog njemačkog prvaka, koji je time ostao na šest bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani RB Leipzig.