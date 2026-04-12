VIDEO Drama u Zenici! Navijač krvave glave uletio na teren i počeo udarati prisutne zaštitare

Navijači na stadionu Bilino polje u Zenici svjedočili su nemilim scenama u drugom rangu bosanskohercegovačkog nogometa. Na istom mjestu je 31. ožujka BiH pobijedila Italiju i izborila Svjetsko prvenstvo, a u subotu je vladala u potpunosti druga atmosfera i negativni šok. Nogometno gledano, Čelik iz Zenice odigrao je uzbudljiv susret s Bratstvom iz Gračanice (3-3). Utakmica je bila prekinuta u 65. minuti jer je navijač Čelika uletio na teren i počeo napadati zaštitare, prenosi bosanski portal 072info.

Navijačka atmosfera u Zenici

Nepoznatom muškarcu je lice bilo krvavo prilikom ulaska na teren. Preskočio je zaštitnu ogradu, a nogometaš domaće momčadi pokušao ga je smiriti da ne napravi dodatni incident.

Čelik je vodio 2-0 u 21., ali svu tu prednost je prosuo do 58. minute. Anes Mašić je zabio dva gola za vodstvo, ali dvama golovima Huseina Poturalića i pogotkom Hazima Okića gosti su preokrenuli. Mašić je u 75. minuti iz penala poravnao rezultat te potvrdio hat-trick i tako je ostalo do kraja.

Čelik je prva momčad druge lige s 40 bodova u 18 utakmica. Bratstvo je trenutačno na 12., a ujedno i relegacijskoj poziciji. Imaju tek 18 bodova u isto toliko susreta.