VIDEO Džeko i Katić slave, a u pozadini sviraju Halid i Merlin! Pogledajte ludnicu u Njemačkoj

Schalke je pobjedom protiv Fortune Düsseldorf (1-0) osigurao jedno od prva dva mjesta popularne Cvajte i ostvario povratak u Bundesligu, a sve je to u stilu proslavio klupski i bosanskohercegovački duo Edin Džeko (40) i Nikola Katić (29). Gol odluke zabio je Kenan Karaman u 15. minuti utakmice; bila je to 20. pobjeda Schalkea ove sezone i trenutačno su tri dva kola prije kraja sezone prvi sa 67 bodova i imaju devet više od drugog Paderborna koji ima utakmicu manje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:16 Edin Džeko | Video: Twitter/EdDzeko

Pobjedu i povratak među njemačku elitu proslavili su u VIP loži Veltins Arene nogometaši novog prvoligaša na čelu s Edinom Džekom i Nikolom Katićem, bivšim igračem Belupa i Hajduka. Bosanskohercegovački duo slavio je plasman u Bundesligu uz stihove nedavno preminulog legendarnog pjevača Halida Bešlića i njegovog hita 'Poljem se širi miris ljiljana'.

Duo je nastavio zabavu uz Dinu Merlina i njegov svevremenski hit 'Nešto lijepo treba da se desi'. Zajedno su u karijeri odigrali 17 utakmica u dresu BiH i Schalkea, ali njihova sinergija van terena je puno snažnija.

Schalke je ove sezone izdominirao Cvajtu. Na kraju su ušli u odličnu formu i posljednji poraz doživjeli su 31. siječnja od Bochuma (2-0). Od tada su pobijedili osam i remizirali četiri puta; ispali su iz prve lige 2023. godine kad su bili 17. s tek 31 bodom u 34 kola.

Edin Džeko je stigao u Gelsenkirchen u siječnju iz Fiorentine i ugovor ima do kraja sezone. U samo devet utakmica za Schalke zabio je šest golova i podijelio tri asistencije. Bio je ozlijedio rame tijekom povijesne utakmice protiv Italije i borbe za Svjetsko prvenstvo, ali se vratio protiv Fortune i odigrao 22 minute susreta.

Foto: Thilo Schmuelgen

Nikola Katić je u novom njemačkom prvoligašu od početka sezone otkako je stigao iz Züricha. Kao i Džeko, ozlijedio se na utakmici protiv Italije, samo što je stoperu stradalo koljeno. Već je počeo s intenzivnim treninzima i njegov nastup za BiH na SP-u nije pod upitnikom. Ove sezone je za Schalke odigrao 27 utakmica te zabio jedan i asistirao za četiri gola.