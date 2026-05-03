Obavijesti

Sport

Komentari 10
OPET U BUNDESLIGU

VIDEO Džeko i Katić slave, a u pozadini sviraju Halid i Merlin! Pogledajte ludnicu u Njemačkoj

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Džeko i Katić slave, a u pozadini sviraju Halid i Merlin! Pogledajte ludnicu u Njemačkoj
Foto: Instagram/screenshot

Schalke se vratio u Bundesligu nakon tri godine odsustva! Pobjedom 1-0 protiv Fortune osigurali su ulazak među elitu. Edin Džeko i Nikola Katić proslavili su povratak u elitu uz stihove Halida Bešlića i Dine Merlina

Admiral

Schalke je pobjedom protiv Fortune Düsseldorf (1-0) osigurao jedno od prva dva mjesta popularne Cvajte i ostvario povratak u Bundesligu, a sve je to u stilu proslavio klupski i bosanskohercegovački duo Edin Džeko (40) i Nikola Katić (29). Gol odluke zabio je Kenan Karaman u 15. minuti utakmice; bila je to 20. pobjeda Schalkea ove sezone i trenutačno su tri dva kola prije kraja sezone prvi sa 67 bodova i imaju devet više od drugog Paderborna koji ima utakmicu manje. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Edin Džeko 00:16
Edin Džeko | Video: Twitter/EdDzeko

Pobjedu i povratak među njemačku elitu proslavili su u VIP loži Veltins Arene nogometaši novog prvoligaša na čelu s Edinom Džekom i Nikolom Katićem, bivšim igračem Belupa i Hajduka. Bosanskohercegovački duo slavio je plasman u Bundesligu uz stihove nedavno preminulog legendarnog pjevača Halida Bešlića i njegovog hita 'Poljem se širi miris ljiljana'. 

Duo je nastavio zabavu uz Dinu Merlina i njegov svevremenski hit 'Nešto lijepo treba da se desi'. Zajedno su u karijeri odigrali 17 utakmica u dresu BiH i Schalkea, ali njihova sinergija van terena je puno snažnija.

Schalke je ove sezone izdominirao Cvajtu. Na kraju su ušli u odličnu formu i posljednji poraz doživjeli su 31. siječnja od Bochuma (2-0). Od tada su pobijedili osam i remizirali četiri puta; ispali su iz prve lige 2023. godine kad su bili 17. s tek 31 bodom u 34 kola. 

Edin Džeko je stigao u Gelsenkirchen u siječnju iz Fiorentine i ugovor ima do kraja sezone. U samo devet utakmica za Schalke zabio je šest golova i podijelio tri asistencije. Bio je ozlijedio rame tijekom povijesne utakmice protiv Italije i borbe za Svjetsko prvenstvo, ali se vratio protiv Fortune i odigrao 22 minute susreta. 

2. Bundesliga - Schalke 04 v Fortuna Dusseldorf
Foto: Thilo Schmuelgen

Nikola Katić je u novom njemačkom prvoligašu od početka sezone otkako je stigao iz Züricha. Kao i Džeko, ozlijedio se na utakmici protiv Italije, samo što je stoperu stradalo koljeno. Već je počeo s intenzivnim treninzima i njegov nastup za BiH na SP-u nije pod upitnikom. Ove sezone je za Schalke odigrao 27 utakmica te zabio jedan i asistirao za četiri gola. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!
Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama
FOTO: LETICIA BUFONI

Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama

Leticia Bufoni je jedno od vodećih imena u svijetu skateboarda. Brazilsko-američka sportašica i poduzetnica, postala je jedna od najutjecajnijih žena u ekstremnim sportovima. Nedavno je otvorila platformu za odrasle

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026