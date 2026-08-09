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VIDEO E ovo je peh godine! Išao slaviti gol pa upao u rupetinu, a onda je stigao još jedan šok...

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO E ovo je peh godine! Išao slaviti gol pa upao u rupetinu, a onda je stigao još jedan šok...
Foto: Screenshot/X
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Brazilski pehist Jacy Maranhao zabio, skočio u tunel iza reklama i ozlijedio zglob, a za kraj mu je gol i poništen zbog zaleđa

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Jedna od najbizarnijih situacija dogodila se u brazilskom nogometu. Na utakmici između Coritibe Chapecoensea vidjeli smo najvećeg pehistu vjerojatno ove godine. Jacy Maranhao igrač Coritibe, zabio je za 2-0 i krenuo slaviti gol, a onda je sve krenulo u potpuno drugom smjeru.

U 44. minuti Maranhao je pobjegao protivničkoj obran, zaobišao golmana i lijepo zabio te se zaletio prema reklamama kako bi slavio s navijačima. Nije znao da je iza tih reklama tunel za igrače, jedan zaposlenik mu je mahao da ne preskače reklame na tom mjestu, ali euforija je bila jača od njega. Nesretni Maranhao pao je u tunel i "nestao" s terena, a svi su odmah krenuli ukazati mu pomoć.

Iako je sve izgledalo dosta ružno, "samo" je izvrnuo zglob pri doskoku. Izašao je u drugom dijelu, ali ipak nije mogao nastaviti pa je brzo zamijenjen. Da stvar bude još gora, njegov gol je poništen zbog zaleđa, što je dodatno nasmijalo internet. Coritiba je na kraju ipak slavila 2-1.

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