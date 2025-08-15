Obavijesti

VIDEO Eh, da su ovo zabili! Pogledajte što su Livaja i Durdov uspjeli promašiti...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HDTV/Screenshot

U drugom dijelu Hajduk je krenuo odlučnije, a poraza su ga stajale dvije velike propuštene prilike u 48. i 56. minuti. Oba puta goste je sjajnim reakcijama spasio golman Aldo Teqja

Hajduk se porazom 3-1 od Dinama Cityja u trećem pretkolu Konferencijske lige oprostio od Europe za ovu sezonu. To je još jedan razočaravajući rezultat za Splićane, koji će tako 15 godina ostati bez europskog nogometa. Utakmica je za goste u Tirani počela loše, Dinamo je zavladao terenom, a u 14. minuti zabio je Baton Zabergja.

U drugom poluvremenu gosti su krenuli odlučnije, no, baš kao i na utakmici na Poljudu, lopta "nije htjela u gol". Prvu veliku priliku Hajduk je imao u 48. minuti kada je Šimun Hrgović prošao po lijevoj strani i ubacio u sredinu prema Marku Livaji, koji je do lopte došao prije vratara domaćih. Hajdukova “desetka” pokušala je elegantno zabiti laganim dodirom, no Aldo Teqja to je obranio. Lopta se ponovno odbila do Livaje, koji se našao uz sam rub gol-aut linije te ju je pokušao vratiti u sredinu prema Anthonyju Kaliku, no to je očistio Naser Aliji.

U 56. minuti Bamba se dobro zagradio i sjurio po lijevoj strani, ubacio lijevom nogom prema Bruni Durdovu. Mladi krilni napadač primio je loptu prsima i s ruba peterca silovito pucao, no i to je obranio Teqja.

Prilike Hajduka pogledajte OVDJE.

Dojam da će “bili” teško proći dalje potvrdio se kada je u 78. minuti Bamba dobio drugi žuti karton. Ipak, s igračem manje uspjeli su izboriti produžetke, a izjednačili su u 99. minuti preko Frana Karačića, koji je pogodio poslije kornera. Samo deset minuta kasnije uslijedio je novi šok. Fantastičnim udarcem izvana Eridon Qardaku zabio je za 2-1, a potom je samo dvije minute kasnije pogodio i Herkuran Berisha za prolazak.

