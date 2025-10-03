VIDEO Emotivni Miočić o posjetu Hrvatskoj: Bilo je čudesno, kći je rekla 'ovi ljudi su tako ljubazni'

Stipe Miočić, koji je u povijesti MMA-a upisan kao jedan od najvećih UFC teškaša svih vremena, nedavno je sa svojom obitelji boravio u Hrvatskoj. Tijekom posjeta Zadru, gdje je bio gost Sunset Sports Festivala, snimljen je novi, poseban nastavak YouTube serijala Sofascorea - A Guest and a Half. U opuštenom razgovoru Miočić je otkrio detalje o svojim najvećim borbama, životu nakon karijere i emotivnom povratku u domovinu svojih roditelja.

Pokretanje videa... 02:27 Stipe Miočić prvi se put u životu spustio niz šipku u vatrogasnoj postrojbi Zagreb | Video: 24sata/pixsell

Miočić se prisjetio svoje prve borbe za titulu, kada je 2016. u Curitibi pobijedio Fabrícija Werduma i šokirao prepun stadion.

- Nevjerojatno. Prva borba za titulu. U Brazilu 45.000 ljudi, a njih 44.985 viče da ću umrijeti. 15 članova moje obitelji je bilo tamo. Pobijedio sam i odjednom… tišina. To je bilo jako zabavno.

Foto: Brad Penner

Poseban dio karijere bio je rivalitet s Juniorom dos Santosom, a za njihovu prvu borbu kaže kako mu je bila najteža borba u životu.

- Pet rundi, samo smo se mlatili. To nije bilo zabavno… Sjedio sam prekriven modricama i pitao se: ‘Zašto ja ovo radim?’ Onda sam ustao i cijela arena je zaurlala. Naježio sam se i rekao si, 'u redu, ovo je razlog zbog kojeg se borimo'.

Svoju zadnju borbu u karijeri Miočić je imao protiv Jona Jonesa, jednog od najpoznatijih američkih boraca. Iako poražen, Miočić priznaje da je dao sve od sebe:

- Osjećao sam se dobro. Razmjenjivali smo udarce, a onda me pogodio kružnim udarcem. U kampu sam to stalno trenirao, uvijek blokirao, ali u tom trenutku sam zakasnio za jedan trenutak. On je jako dobar, ali ima svoje slabosti.

Zagreb: Predsjednik Zoran Milanović uručio je odlikovanje Stipi Miočiću | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na pitanje vraća li se ikada svojim borbama, Miočić je bio jasan:

- Ne! Možda pogledam one koje sam dobio, ali poraze ne. Nemam potrebu to gledati ponovno. Svaki poraz boli, ali ne možeš ga vratiti. Što te ne ubije, to te ojača

Za Miočića je ovaj posjet imao osobito značenje - po prvi put je u Hrvatsku stigao s cijelom obitelji, uključujući majku koja se nije vraćala više od 50 godina.

Zadar: Svečano otvaranje Sunset Sport Media Festivala | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Napokon sam završio postupak za državljanstvo, sad smo svi dvojni državljani. Mama je također došla, nije bila ovdje otkako se preselila u SAD, više od pola stoljeća. Bila je emotivna, a ona inače nije osoba koja pokazuje emocije.

Miočić ističe da je najljepši dio svega bio pokazati djeci gdje su njihovi korijeni.

- Nevjerojatno je voditi ih kroz zemlju, pokazivati im koliko je Hrvatska lijepa i koliko su ljudi gostoljubivi. Moja kćer je rekla: ‘Ovi ljudi su tako ljubazni!’ Moj sin se samo igrao, trčao okolo, uživao. Supruga je bila oduševljena.

Iako se umirovio krajem 2024., Miočić priznaje da mu život izvan oktogona donosi novu vrstu ispunjenja.

- Dobro sam. Još boli što sam izgubio zadnju borbu, ali preboljet ću. Hvala Bogu da imam suprugu i djecu, oni brinu o meni. Imam nevjerojatnu obitelj. I što je najbolje, više ne primam udarce u lice. To je lijepo.

Stipe Miočić prvi se put u životu spustio niz šipku u vatrogasnoj postrojbi Zagreb | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U Americi nastavlja raditi kao vatrogasac u Ohiju.

- Da, još uvijek sam aktivan. Imam sjajne kolege. Najviše imamo medicinskih poziva, ali ima i požara. Zato stalno treniramo, da uvijek budemo spremni.

Čak ga i u hitnim situacijama ponekad prepoznaju:

- Zanimljivo je da me stariji ljudi, od 70 ili 80 godina, uvijek odmah prepoznaju. To mi puno znači.

Na kraju razgovora Miočić je otkrio svojih Top 5 boraca svih vremena:

Cro Cop – uvijek prvi izbor

Fedor Emelianenko

Georges St-Pierre

Jon Jones

Demetrious Johnson.

Uz smijeh je dodao kako na listu nije stavio samog sebe. Njegova poruka fanovima bila je iskrena i dirljiva:

- Samo hvala. Za vašu podršku, što ste uvijek bili uz mene - u dobrim i lošim trenucima. Ne idem nikamo, još uvijek sam tu. Više ne primam udarce u lice, ali ću dijeliti zabavan sadržaj na društvenim mrežama

Cijeli intervju sa Stipom Miočićem dostupan je na službenom YouTube kanalu Sofascorea.