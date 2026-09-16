VIDEO Englezi pohvalili Joška: Ovaj Gvardiolov potez izazvao je oduševljenje na mrežama...

Engleski mediji još uvijek pišu o derbiju Manchestera koji se prošlog vikenda igrao na Old Traffordu. City je slavio golom Erlinga Haalanda u 60. minuti kojeg mu je namjestio hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol.

A upravo se Gvardiolov potez našao u centru pažnje na društvenim mrežama. Na službenim stranicama Premier lige objavljen je video od deset sekundi uz opis "dašak otmjenosti'. On prikazuje Gvardiola kako u skoku smiruje loptu koju mu je dodao golman Manchester Cityja Gianluigi Donnarumma, a potom istom tom lijevom nogom prebacuje i oslobađa se Bryana Mbeuma.

Enzo Fernández created more big chances than the entire Man United team during the Manchester derby 🔑 pic.twitter.com/C29Kyhy5o8 — Yess Ubah🐐 (@Enyioma_Ifeanyi) September 16, 2026

Utakmicu na Traffordu obilježio je kontroverzni gol Haalanda koji je prvo poništen zbog zaleđa, da bi na kraju bio priznat. Nekoliko dana nakon utakmice odlučeno je da su VAR suci utakmice Matt Donohue i Blake Antrobus suspendirani zbog niza loših odluka i propusta te neće suditi utakmice Premier lige koje su na rasporedu ovog vikenda.