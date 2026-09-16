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ODUŠEVIO U DERBIJU

VIDEO Englezi pohvalili Joška: Ovaj Gvardiolov potez izazvao je oduševljenje na mrežama...

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Englezi pohvalili Joška: Ovaj Gvardiolov potez izazvao je oduševljenje na mrežama...
Foto: Scott Heppell
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Na službenim stranicama Premier lige objavljen je video od deset sekundi uz opis "dašak otmjenosti'. On prikazuje Gvardiola kako u skoku smiruje loptu koju mu je dodao golman Manchester Cityja

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Engleski mediji još uvijek pišu o derbiju Manchestera koji se prošlog vikenda igrao na Old Traffordu. City je slavio golom Erlinga Haalanda u 60. minuti kojeg mu je namjestio hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. 

A upravo se Gvardiolov potez našao u centru pažnje na društvenim mrežama. Na službenim stranicama Premier lige objavljen je video od deset sekundi uz opis "dašak otmjenosti'. On prikazuje Gvardiola kako u skoku smiruje loptu koju mu je dodao golman Manchester Cityja Gianluigi Donnarumma, a potom istom tom lijevom nogom prebacuje i oslobađa se Bryana Mbeuma. 

Utakmicu na Traffordu obilježio je kontroverzni gol Haalanda koji je prvo poništen zbog zaleđa, da bi na kraju bio priznat. Nekoliko dana nakon utakmice odlučeno je da su VAR suci utakmice Matt Donohue i Blake Antrobus suspendirani zbog niza loših odluka i propusta te neće suditi utakmice Premier lige koje su na rasporedu ovog vikenda.

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