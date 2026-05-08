VIDEO Englezi, spavate li mirno? Ante Budimir zabio još jedan gol

Levante je dočekao Osasunu u 35. kolu La Lige, ali već nakon 11 minuta semafor je pokazivao 0-2. Prvi gol je autogol Toljana u trećoj minuti, a za 0-2 zabio je Ante Budimir u 11. minuti.

Akcija Osasune išla je preko lijeve strane, a oštru loptu Bretonesa u peterac u gol je pospremio Budimir. Gol pogledajte OVDJE

Hrvatu je ovo 17. gol u La Ligi ove sezone i treći je strijelac natjecanja. Samo su Kylian Mbappe (24) i Vedad Muriqi (21) zabili više.