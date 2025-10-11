VIDEO Erling Haaland promašio penal pa zabio hat-trick u razbijanju Izraela! Pogledajte

Norveška nogometna reprezentacija pobijedila je Izrael 5-0 u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo. Briljirao je Erling Braut Haaland koji je zabio hat-trick, uz nerealizirani kazneni udarac.

Već u šestoj minuti mogao je napadač Manchester Cityja dovesti domaćina u vodstvo, ali je njegov udarac s bijele točke obranio gostujući golman. Ipak, Norvežani su poveli u 18. minuti autogolom Khalailija. U 27. je Haaland zabio svoj prvi gol, a minutu kasnije si gosti ponovno sami zabijaju, ovog puta Nachmias.

Sjajni Haaland nastavio je golijadu Norvežana golom u 63. minuti, a devet minuta kasnije kompletirao je hat-trick za konačnih 5-0.

Norvežani briljiraju u ovim kvalifikacijama i vodeća su momčad skupine I s maksimalnih 18 bodova iz šest kola. Izrael je ostao treći s devet bodova.