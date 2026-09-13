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VIDEO Erslan konačno dao ruku Fabjanu. Pogledajte njihov susret nakon FNC-a u Zagrebu

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Erslan konačno dao ruku Fabjanu. Pogledajte njihov susret nakon FNC-a u Zagrebu
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 33, borba Ivan Erslan - Miran Fabjan | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Plan je bio da ostanem smiren. Rekao sam ti, brate, imat ću deset mečeva, pet ću ih izgubit, a pet pobijediti. Tako je, poručio je Fabjan hrvatskom MMA borcu

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U subotu navečer u Zagrebu je održan FNC 33, a jedna od najatraktivnijih borbi večeri bila je ona između hrvatskog borca Ivana Erslana i Mirana Fabjana, koji je jedno od kultnih imena u ovoj borilačkoj organizaciji. Njihov odnos bio je poprilično napet tijekom najave borbe, štoviše, Hrvat nije pružio ruku Slovencu ni neposredno prije meča... A onda je izgubio u meču poluteške kategorije.

"SloRocky" uzdrmao je Erslana krošeom, a zatim je spojio još jedan udarac koji je Hrvata poslao u nokdaun od kojeg se nije oporavio. Fabjan je nakon borbe prišao Erslanu, koji mu je ovoga puta dao ruku.

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 33, borba Ivan Erslan - Miran Fabjan
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 33, borba Ivan Erslan - Miran Fabjan | Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Za tebe smo vježbali kickove, i znali smo da te mogu pogoditi jakim krošeom kada bacaš direkt," rekao je Fabjan Erslanu, koji ga je pitao kojim ga je udarcem Slovenac uzdrmao, na što je ovaj odgovorio da ni sam nije siguran.

"Vidio sam da si uzdrman, čekao sam da baciš udarce da ti kontriram," pričao je Erslan, a Fabjan je prelomio...

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"Plan je bio da ostanem smiren. Rekao sam ti, brate, imat ću deset mečeva, pet ću ih izgubit, a pet pobijediti. Tako je," zaključio je Fabjan.

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