VIDEO Erslan uspješno prošao vagu, neznatno je teži od Crutea

UFC-ov spektakl u australskom Perthu od samog je početka izazvao niz organizacijskih poteškoća s terminima. Borci koji otvaraju priredbu u kavez će ući već oko šest sati ujutro po lokalnom vremenu, kako bi raspored bio usklađen s publikom u Sjedinjenim Američkim Državama. Zbog toga je i službeno vaganje imalo neobičan termin. Naime, započelo je točno u ponoć po našem vremenu, odnosno u šest ujutro u Perthu.

Tijekom dva sata borci su morali obaviti obvezni postupak i stati na vagu. Ivan Erslan uredno je odradio posao te na vagu stao s 206 funti (93,44 kg), što predstavlja gornju granicu poluteške kategorije. Njegov protivnik Jimmy Crute bio je tek 450 grama lakši, pa su obojica bez ikakvih problema završila proces skidanja kilograma.

Erslan (33, omjer 14-5, 1 NC) treći put ulazi u UFC-ov kavez, a u sunaslovnoj borbi večeri čeka ga domaći borac Jimmy Crute (29, omjer 13-4-2). Crute već iza sebe ima 11 nastupa u UFC-u i pet pobjeda, no proživio je težak period bez pobjede koji je potrajao gotovo pet godina, u tom razdoblju upisao je tri poraza i dva remija. Tek je ovog srpnja prekinuo crni niz.

Iskustvo je na njegovoj strani, ali daleko od toga da se radi o nepobjedivom borcu. Erslan je u dosadašnja dva nastupa u UFC-u upisao poraze, najprije ga je u Parizu podijeljenom sudačkom odlukom pobijedio Ion Cutelaba, a potom je u svibnju ove godine jednoglasnom odlukom izgubio od Navaja Stirlinga. Unatoč tomu, oba je puta pokazao da može parirati najjačima, a upravo zato ova borba nosi posebnu težinu. Pobjeda mu je imperativ ako želi ostati u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji.

Priredba u Perthu počinje u nedjelju u jedan sat iza ponoći, dok je Erslanov nastup planiran između 5.30 i 6.00 ujutro, ovisno o trajanju prethodnih borbi. Navijači meč mogu pratiti putem UFC Fight Pass platforme, uz pretplatu i mogućnost gledanja cijelog eventa, ili preko kanala Arena Fight TV, koji prenosi glavni dio programa s pet borbi od 4.00 ujutro.