NE ŽELI RUŠITI STADION

VIDEO Evo kako arhitekt Nenad Fabijanić vidi obnovu Poljuda

Piše Luka Tunjić,
Fabijanić je počeo raditi na prijedlogu obnove još dok je gradonačelnik Splita bio Ivica Puljak, a zalaže se za obnovu već postojećeg stadiona na Poljudu

Arhitekt Nenad Fabijanić, inače nositelj autorskih prava za stadion Borisa Magaša, u srijedu je predstavio svoj prijedlog rekonstrukcije Poljuda. Fabijanić se, inače, snažno protivi ideji rušenja stadiona, što zagovara Hajduk, koji bi htio na istoj lokaciji sagraditi novi, moderni stadion.

Fabijanić je počeo raditi na prijedlogu obnove još dok je gradonačelnik Splita bio Ivica Puljak, a u Knjižnici HAZU održao je predavanje "Po Poljudu (Projekt obnove)". Ovaj arhitekt smatra da "djelo arhitekta akademika Borisa Magaša značajem, dometom i reprezentativnim emaniranjem svoje arhitektonske vrijednosti zaslužuje posebnu pažnju kao priznati reper nacionalne arhitektonske baštine".

Istaknuo je i promjene u odnosu na originalni projekt...

- Prikazna stanica s mostovima sa sjeverne strane, oslobođena je od nasipa i dignuta na stupove, omogućila je pristup prostorima namijenjenim građanima, suvenirnice, muzej Hajduka, memorijalni prostori. Na najnižoj etaži na nivou igrališta, eliminacijom danas neskladnih iznajmljenih prostora uvodi niz staklenih ili metalnih montažnih kupola namijenjenih potrebama nogometaša, ostalih sportaša, press, sportska tv, kružno raspoređenih na novouspostavljenoj cjelovitoj evakuacijskoj komunikaciji. Znatno je povećan novoizgrađeni sadržaj unutar stadiona - rekao je za Jutarnji.

Kako izgleda cijeli Fabijanićev projekt možete vidjeti u videoprilogu kojeg je objavio na YouTube kanalu.


 

