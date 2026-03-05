VIDEO Evo zašto Ante Rebić nije dobio crveni: 'Ima namjeru... Mah, potvrđujemo samo žuti'

Prvi čovjek sudačke organizacije Bertrand Layec dan nakon što su odigrane tri utakmice četvrtfinala Kupa objavio je sudačku analizu koju je u cijelosti posvetio derbiju na Rujevici između Rijeke i Hajduka. U dramatičnoj završnici domaćin je duboko u sudačkoj nadoknadi preokrenuo rezultat protiv Hajduka i slavio 3-2.

Nakon utakmice najviše se govorilo upravo o suđenju, o kojemu su mišljenja podijeljena. Čini se da se oba tabora slažu u jednome. Patrik Kolarić nije dobro sudio, a sada je takvu ocjenu dobio i od svojega nadređenog Francuza.

Jedna od spornih situacija dogodila se u 17. minuti kada je Ron Raci srušio Daniela Adu-Adjeija i prema procjeni Layeca za to je trebao dobiti izravni crveni karton. Samo dvije minute kasnije Hajduk je prema mišljenju Francuza trebao nastaviti igru s devetoricom. Ante Rebić u 19. minuti laktom je udario Antu Oreča. Layec smatra da je riječ o nasilnom ponašanju koje se kažnjava izravnim crvenim kartonom.

"Namjerna dodatna kretnja laktom gostujućeg igrača br. 9 u lice suparnika prema vrlo jasnim smjernicama Pravila nogometne igre smatra se ‘nasilnim ponašanjem’ koje se obavezno kažnjava isključenjem iz igre (crvenim kartonom).

Sudac pozicioniran iza incidenta nije prepoznao ovaj nepromišljen i nesportski pokret koji ugrožava sigurnost suparnika te je gostujućem igraču br. 9 pokazao žuti karton.

Nakon analize incidenta i pregleda svih dostupnih kamera smatramo da je VAR morao intervenirati te da je igrač morao napustiti igru.", piše u priopćenju.

U prilogu su dodali i snimku iz VAR sobe u kojoj se može čuti sljedeće:

- Kamera dva, Ante Rebić je dobio žuti. VAR soba ovdje, odgodi nastavak igre - poručuju Patriku Kolariću iz VAR-a.

- Gledam lakat, pusti mi u punoj brzini. Gledaj ovo, Kruno - govori glavni VAR sudac Ivan Matić AVAR sucu Kruni Šariću.

- Pusti, vrati, sada 50 posto. Još jednom mi daj, molim te. Vrati mi mjesto kontakta. Pokret je evidentan - nastavlja Ivan Matić.

- Još jednom pogledaj - sugerira Kruno Šarić.

- Dečki, jeste li mi potvrdili karton? - čuje se u slušalici pitanje Patrika Kolarića s terena.

- Nismo, čekaj!

- Uf… Ima pokret. Imaš dodatni pokret. Ma… potvrđujem ti žuti karton - zaključio je Ivan Matić.