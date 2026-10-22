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BELJO POŽURIO

VIDEO Evo zašto su poništili gol Dinamu. Centimetri odlučivali

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Evo zašto su poništili gol Dinamu. Centimetri odlučivali
Foto: Arenasport/Screenshot
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Beljo je u četiri minute raspalio Maksimir s dva gola i asistencijom, ali Ivanušecov pogodak VAR je poništio zbog zaleđa

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Nakon što je NEC zaledio kišni Maksimir u 25. minuti vodećim golom protiv Dinama u trećem kolu Europske lige u Zagrebu, na scenu je stupio Dion Drena Beljo, prvo golom glavom na centaršut Mattea Péreza Vinlöfa, potom asistencijom za Luku Ivanušeca, a onda i drugim golom iz popravnog pokušaja, sve u razmaku od četiri minute, od 33. do 37.

No Ivanušecov gol nije vrijedio jer je VAR soba naknadno signalizirala zaleđe. Glavni je sudac Litavac Manfredas Lukjančukas, a u VAR sobi su Austrijanac Manuel Schüttengruber i Litavac Orestas Abramavicius. Beljo je, sudeći prema zamrznutom kadru upućivanja lopte Dominika Kotarskog, požurio za nekoliko centimetara.

Foto: Arenasport/Screenshot

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NEC je poveo u 25. minuti preko Bischoffa, ali je Beljo s dva gola okrenuo utakmicu u korist Dinama. Mrežu je zatresao i Ivanušec, čiji je gol poništio VAR, a NEC je izjednačio na samom kraju poluvremena preko Linssena

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