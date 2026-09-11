VIDEO F1 vozači strahuju upravo zbog ovoga: Zapalio se F2 bolid nakon nesreće na novoj stazi

Tajlandski vozač Formule 2, Tasanapol Inthraphuvasak, izvukao se neozlijeđen iz zapaljene olupine svog bolida nakon prve velike nesreće tijekom vikenda Velike nagrade Španjolske na novoj stazi Madring u petak.

Ovaj 20-godišnjak izgubio je kontrolu i okrenuo se unatrag udarivši u zaštitnu ogradu u zavoju broj 19 na samom početku treninga, pri čemu se bolid zapalio. Inthraphuvasak je samostalno iskočio iz bolida i prešao preko ograde, no prošlo je neko vrijeme prije nego što su stigli vatrogasci s aparatima za gašenje požara.

VÍDEO: Batida de Tasanapol Inthraphuvasak no treino livre da F2. Seu carro pegou fogo, mas ele saiu ileso.



O acidente causou uma extensa bandeira vermelha.pic.twitter.com/ZjP87XwOrK — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) September 11, 2026

Trening je prekinut isticanjem crvene zastave, a trebale su 24 minute da se staza očisti i trening nastavi. Prethodni trening Formule 3 također je prekinut zbog nesreće.

Tijekom testiranja prošlog mjeseca zabilježeno je 19 incidenata koji su rezultirali crvenom zastavom u dva dana, od čega ih je 11 bilo uzrokovano sudarima. Staza Madring ima 22 zavoja, uključujući dugi, nagnuti zavoj "La Monumental" kao glavnu atrakciju. Utrka se djelomično odvija na gradskim ulicama i na namjenski izgrađenoj stazi.

Vozači očekuju da će staza predstavljati znatan izazov, no suzdržali su se od izražavanja zabrinutosti za sigurnost prije nego što je isprobaju izvan simulatora.

"Na nekim mjestima i najmanji trenutak nepažnje može dovesti do sudara", rekao je novinarima u četvrtak četverostruki svjetski prvak Max Verstappen.

"Ali u Džedi (na stazi na kojoj se vozi Velika nagrada Saudijske Arabije) je tako... Jednostavno se moraš nositi s tim, pokušati shvatiti granice i zadržati kontrolu. No, naravno, kad voziš na samoj granici mogućnosti, lako je napraviti malu pogrešku. Vidjet ćemo kako će se vikend odvijati", dodao je Verstappen.

George Russell iz Mercedesa rekao je novinarima da bi tu stazu opisao kao "vjerojatno najrizičniju u cijelom kalendaru jer ima zavoje koji se prolaze vrlo velikim brzinama, slično onima u Džedi.

"Zidovi su vrlo blizu, pa nema mjesta za pogrešku. S druge strane, postoje i zavoji poput onih u Bakuu, gdje iz velike brzine ulaziš u zonu sporog kočenja. Istovremeno kočiš i skrećeš, pa lako može doći do blokiranja kotača, a ako do toga dođe, zabijaš se ravno u zid”, izjavio je Russell.

Vozači Formule 1 imaju na rasporedu imaju dva treninga u petak te jedan u subotu, prije kvalifikacija (16.00 sati). Start nedjeljne utrke predviđen je za 15 sati.