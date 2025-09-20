HAJDUK - DINAMO 0-2 Hoxha je drugim ovosezonskim golom načeo Splićane, posao je završio Bakrar prvijencem za Dinamo u HNL-u. Oba pogotka bila su fantastična, posebno Bakrarov od prečke u bliži kut
VIDEO Majstorije dinamovaca na Poljudu: Pogledajte golčine kojima je Dinamo srušio Hajduk
Arber Hoxha sjajnim je golom donio prednost Dinamu u prvom ovosezonskom derbiju između Hajduka i Dinama (0-2). U živoj utakmici na Poljudu, u kojoj su obje momčadi imale svoje prilike, već se činilo da će na odmor otići bez golova. No u 44. minuti albanski reprezentativac primio je loptu od Mihe Zajca na polovici igrališta i krenuo u solo prodor.
Hoxha je prvo pretrčao desetak metara, a tek tada su ga pokušali zaustaviti Sigur i Pajaziti. Spretni krilni napadač, kojemu je ovo prvi nastup u početnoj postavi ove sezone u HNL-u, gurnuo je loptu između njih i u punom se trku sjurio prema kaznenom prostoru.
Kako mu nitko nije izašao u blok, Hoxha je opalio s 20 metara i sjajno pogodio “malu mrežicu” gola Ivice Ivušića. Golman, koji je u 28. minuti obranio zicer Dionu Dreni Belji, i ovaj se put bacio, ali udarac je bio i precizan i snažan.
Bio je to drugi gol Hoxhe ove sezone. Prvi je zabio protiv Vukovara u drugom kolu, kada su “modri” pobijedili novopečenog prvoligaša na Maksimiru 3-0.
Dinamo je u nastavku udvostručio prednost krasnim golom Monsefa Bakrara. Povratnik u HNL zabio je prvijenac za 'modre' u domaćoj ligi i to kakav! Fantastično je potegnuo s 21 metra iskosa i silovito od prečke dao jedan od najljepših golova ove sezone.
