VIDEO Fernandez prekinuo crni niz Chelseaja i osigurao im bod

Nogometaši Liverpoola i Chelseaja otvorili su 36. kolo Premier lige na Anfieldu. Susret je završio remijem (1-1) pa je stanje na tablici ostalo isto. Liverpool je četvrta momčad sa 59 bodova dok je Chelsea na devetom mjestu sa 49 bodova.

Domaćini su bolje otvorili utakmicu i poveli već na početku u 6. minuti nakon gola Ryana Gravenbercha. Akcija je započela iz slobodnog udarca koji je izveo Dominik Szoboszlai i pogodio u živi zid, a lopta se odbila do Rija Ngumoha koji dodao do Gravenbercha, a ovaj je opalio s ruba šesnaesterca. U 35. minuti izjednačio je Enzo Fernandez. Golove pogledajte OVDJE.

Iako su u prvom poluvremenu postignuta dva gola, nastavak susreta obilježile su VAR intervencije, koje su poništile po jedan gol na obje strane zbog zaleđa.

Ovo je već deveti remi ova dva kluba u posljednjih 14 susreta. Chelsea je ovim bodom prekinuo niz od šest uzastopnih poraza.

Arsenal je i dalje vodeći sa 76 bodova, Manchester City zaostaje sa pet bodova manje. Treći je Manchester United s 64 bodova.