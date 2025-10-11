Obavijesti

Sport

Komentari 0
UŽARENA ATMOSFERA

VIDEO Fešta od New Yorka do Tirane: Albanci ludo proslavili veliku pobjedu nad Srbijom

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Fešta od New Yorka do Tirane: Albanci ludo proslavili veliku pobjedu nad Srbijom
Foto: X/screenshot

S jedne strane debakl i tuga, Srbi zazivaju odlazak izbornika i svoje legende Dragana Stojkovića Piksija, s druge veliko slavlje i veselje. Pogledajte kako su Albanci izašli na ulice, zaustavili promet i ludo slavili

Nogometaši Albanije napravili su veliki podvig i kao autsajderi slavili protiv Srbije 1-0 u Leskovcu, u 6. kolu skupine K kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Izabranici Sylvinha napravili su još jedan pothvat i dodatan korak ka plasmanu na Mundijal jer su pobjedom nad velikim rivalima zadržali drugo mjesto u skupini iza Engleske.

Pobjedu Albancima donio je napadač Rey Manaj u zadnjim sekundama nadoknade prvog poluvremena. Pogodak je proslavio burno i uz provokaciju tako što je rukama formirao simbol "dvoglavog orla", a njegov potez nije se svidio domaćim navijačima. Za gestu je dobio žuti karton.

PROVOKACIJA MANAJA VIDEO Albanija šokirala Srbiju usred Leskovca! Dvoglavi orao izazvao bijes srpskih navijača
VIDEO Albanija šokirala Srbiju usred Leskovca! Dvoglavi orao izazvao bijes srpskih navijača

S jedne strane debakl i tuga, Srbi zazivaju odlazak izbornika i svoje nogometne legende Dragana Stojkovića Piksija, s druge veliko slavlje i veselje. Albanci su pobjedu nad Srbima proslavili diljem svijeta - doslovce od New Yorka do Tirane.

BURNO U SRBIJI Srpski mediji: 'Debakl i epska sramota koja se ne može oprati! Šamar 'orlovima', Piksi odlazi'
Srpski mediji: 'Debakl i epska sramota koja se ne može oprati! Šamar 'orlovima', Piksi odlazi'

Slavilo se i u Skadru, Elbasanu, Prištini na Kosovu, u glavnom gradu Albanije Tirani tisuće su se skupile na ulicama gdje je bilo organizirano zajedničko gledanje utakmice na velikom platnu.

Albanci su pobjedu proslavili uz pjesmu i vatromet, a automobile su okitili nacionalnim simbolima. Pogledajte djelić atmosfere i ludog slavlja nakon pobjede.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu
ZAVIRITE U GALERIJU

FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu

Bliži se izgradnja novog velebnog stadiona Maksimir od 35.000 mjesta po cijeni od 5000 eura po stolcu, odnosno 175 milijuna eura bez PDV-a! Usporedilii smo tu cijenu s nekim stadionima koji su zadnjih godina otvoreni u regiji i Europi
Lamine Yamal došao u Hrvatsku
NA KORNATIMA

Lamine Yamal došao u Hrvatsku

Zvijezda Barcelone trenutačno se oporavlja od ozljede i propušta okupljanje španjolske reprezentacije pa je skočio do Hrvatske
FOTO Ah, ta toksična ljubav: Yamal i Argentinka prohodali pa prekinuli, sad su opet zajedno?!
SEDAM GODINA STARIJA

FOTO Ah, ta toksična ljubav: Yamal i Argentinka prohodali pa prekinuli, sad su opet zajedno?!

Lamine Yamal i Nicki Nicole krajem kolovoza su i službeno prohodali, ali ljubav Barcelonina dragulja i argentinske sedam godina starije reperice, činilo se, nije bila dugog vijeka. Međutim, sad su bili zajedno u posjeti u Hrvatskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025