VIDEO Fešta od New Yorka do Tirane: Albanci ludo proslavili veliku pobjedu nad Srbijom

Nogometaši Albanije napravili su veliki podvig i kao autsajderi slavili protiv Srbije 1-0 u Leskovcu, u 6. kolu skupine K kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Izabranici Sylvinha napravili su još jedan pothvat i dodatan korak ka plasmanu na Mundijal jer su pobjedom nad velikim rivalima zadržali drugo mjesto u skupini iza Engleske.

Pobjedu Albancima donio je napadač Rey Manaj u zadnjim sekundama nadoknade prvog poluvremena. Pogodak je proslavio burno i uz provokaciju tako što je rukama formirao simbol "dvoglavog orla", a njegov potez nije se svidio domaćim navijačima. Za gestu je dobio žuti karton.

S jedne strane debakl i tuga, Srbi zazivaju odlazak izbornika i svoje nogometne legende Dragana Stojkovića Piksija, s druge veliko slavlje i veselje. Albanci su pobjedu nad Srbima proslavili diljem svijeta - doslovce od New Yorka do Tirane.

Slavilo se i u Skadru, Elbasanu, Prištini na Kosovu, u glavnom gradu Albanije Tirani tisuće su se skupile na ulicama gdje je bilo organizirano zajedničko gledanje utakmice na velikom platnu.

Albanci su pobjedu proslavili uz pjesmu i vatromet, a automobile su okitili nacionalnim simbolima. Pogledajte djelić atmosfere i ludog slavlja nakon pobjede.